La primera Feria de Drones se desarrolla hasta hoy en la sede del Ministerio de Defensa

Fotos MUESTRA. Los fanáticos se encontraron con los últimos modelos y también experimentaron carreras de drones.

21/05/2017 -

Cientos de personas participaron ayer de la inauguración de la primera Feria de Drones y Vehículos Aéreos No Tripulados (Vants) organizada por el Ministerio de Defensa en los jardines del edificio Libertador, donde además de los puestos explicativos y actividades didácticas, los visitantes pudieron presenciar un torneo de carreras de drones.

La actividad comenzó a las 14 y concluirá hoy a las 18, tiempo en el que los visitantes podrán recorrer los Vants militares de observación que desarrollan y operan el Ejército y la Fuerza Aérea, aprender a pilotar drones en una pajarera gigante, participar de talleres de armado de drones, demostraciones de vuelo y sorteos.

Los jardines del edificio Libertador fueron señalizados con aros y postes iluminados con leds de distintos colores que trazan el recorrido de las carreras de drones, que incluye obstáculos como túneles de red que pendían sobre las cabezas de los visitantes.

Experiencias

Javier es un joven ingeniero de una empresa de telecomunicaciones que ayer fue uno de los competidores en las carreras de drones, y le dijo a Télam que "en Argentina hay una comunidad creciente de personas que nos encontramos para compartir la pasión por los drones; compartimos conocimientos, experiencias y nos organizamos para poder juntarnos a correr en lugares públicos amplios, en horarios de poca circulación de gente".

Posibilidades

Agregó que empezó hace unos años con la actividad porque "estaba fanatizado con los helicópteros, pero no tenía la plata para comprar uno bueno, y me terminé comprando un dron sencillo; pero cuando descubrí todo lo que se podía hacer me volví loco y comencé a buscar más por Internet, hasta que vi imágenes de las carreras que corren en Francia", añadió.

"Estos espacios de encuentro son muy importantes porque permiten difundir la actividad y que más gente se sume a la práctica o al desarrollo de conocimiento sobre el tema; hoy, por ejemplo, muchos chicos se acercaban a hacernos preguntas sobre los drones y sobre cómo funcionaban", completó.