Vidal y su patrimonio: "A un año de ser gobernadora tengo menos que cuando empecé"

Fotos DECLARACIÓN. "Yo no me estoy enriqueciendo en la gestión y mis ministros tampoco", resaltó Vidal.

21/05/2017 -

A poco de cumplir un año y medio como gobernadora de Buenos Aires, María Eugenia Vidal aseguró que no llegó a la política para hacerse rica y que tiene menos patrimonio que antes de asumir el cargo.

"Voy a presentar mi declaración jurada y a un año de ser gobernadora tengo menos de lo que tenía cuando empecé", remarcó Vidal en una extensa entrevista que le hizo Alejandro Fantino en América TV. Y detalló: "Para empezar, porque me divorcié y tengo la mitad; y por otro lado porque claramente no son los mismos ingresos que tenía en la Ciudad, los sueldos de la Provincia son más bajos".

La gobernadora profundizó en los ingresos que recibe como tal y el salario de sus funcionarios: "Yo no me estoy enriqueciendo en la gestión y mis ministros tampoco"

En ese marco, señaló que le gustaría pagar mejores salarios. "Sería bueno que todos ganen más, no solamente un ministro. El docente, el médico, la Policía, pero en la medida en la que tengamos una Provincia como la que tenemos, el ejemplo tiene que empezar desde arriba. Con respecto a los ministros que me acompañan, son personas que si trabajaran fuera del Gobierno ganarían mucho más, si no trabajaran en el Estado ganarían mucho más. Hicieron una opción de vida, como la hice yo", destacó Vidal.

E insistió: "Si querés ganar mucha plata no vengas a trabajar en el Estado. En el Estado los sueldos nunca son buenos, nunca lo fueron, no es de ahora. Si querés hacerte rico, sé empresario, tenes que hacer otra cosa. Y al político que se vuelve rico, le pasan esas cosas que no pueden justificar".

Consultada sobre si le gustaría mantenerse mucho tiempo más en la función pública, luego de ocho años en la Ciudad y uno y medio en la Provincia, Vidal puntualizó: "No veo a la política como un lugar para venir y quedarse. Lo más difícil de la política no es saber llegar, ni mantenerse, es saber irse. Veo mucha gente en la política a la que le cuesta irse. Espero tener la sabiduría para poder irme a tiempo. Para que esto del poder, que están atractivo y que hay que saber administrar, no me atrape".

Además, reconoció que su actual tarea repercute en su salud: "Desde que asumí tengo una contractura que va desde la cintura al cuello. Una vez el médico me dijo que la responsabilidad es como una mochila. El poder es una responsabilidad. Cuando veo un problema que no puedo resolver rápido, me preocupo y me lo llevo a mi casa".