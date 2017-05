Olímpico lo ganó con el corazón en el final

Fotos CORONACIÓN El capitán de Olímpico, Isaac Rojas, recibió el premio por ser el mejor de la primera parte del año

21/05/2017 -

Olímpico de La Banda consiguió ayer con un gran trabajo el segundo título de su historia en el rugby santiagueño. El elenco bandeño demostró por qué había llegado a la final en forma invicta, al derrotar en una dramática final a Old Lions por 27 a 25 y quedarse con el Torneo Iniciación 2017.

El choque final se definió increíblemente en el minuto final, cuando el capitán de Olímpico, Isaac Rojas, apoyó el try que igualó el encuentro, y luego un efectivo Pacheco acertó la conversión para darle el primer campeonato de la temporada a Olímpico.

Los primeros 15 minutos del partido fueron favorables a Old Lions, que arrancó con mucha autoridad y antes de los 15 minutos ya había convertido dos tries a través de Mariano Santa Cruz y Matías Mansilla. Con el correr de los minutos, los bandeños reaccionaron hasta que Sebastián Bruno apoyó el primer try de su equipo y acortó a 7 las diferencias. Old Lions reaccionó con un penal de Mottola, pero sobre el cierre llegó un gran try de Roberto Lazarte que determinó el 17/14 con el que se cerró el primer tiempo.

Segunda parte

La segunda parte no tuvo el vértigo de la primera, ambos se cuidaron más y no arriesgaron tanto, pero Olímpico tuvo casi siempre dominio territorial. Pacheco igualó las cosas con un penal y cuando Old Lions era puro desconcierto llegó el try de Gonzalo Japaze que lo volvió a adelantar 27/22.

Los últimos 20 minutos fueron con Olímpico al ataque y Old Lions aguantando y cuando la tarde moría, el tesón de los bandeños tuvo premio con una conquista que fue sinónimo de campeonato. En el cierre se hizo la entrega de la Copa para el festejo del campeón.