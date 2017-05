Denuncian una segunda reunión ilegal donde la Policía no pudo actu

Fotos MARCELO ARAMBUENA.

21/05/2017 -

En diálogo con EL LIBERAL, Marcelo Arambuena, presidente de Proyecto Padres, denunció que en la ciudad de Clodomira se autorizó a realizar el viernes la fiesta de post presentación de buzos a alumnos de un colegio privado de La Banda. "Por denuncia de los padres, supimos que alumnos de un colegio privado de La Banda realizaron el viernes por la noche la ‘post’ de la presentación de camperas en un boliche de Clodomira y que compraron una gran cantidad de bebidas", comentó Arambuena.

Asimismo, dijo que "según supimos, la persona que autorizó la fiesta en un boliche fue la intendente".

"No se puede jugar con la vida de los chicos. Nos parece un atropello, desinteligencia y un abuso, aprovechándose de la vulnerabilidad de los chicos. No queremos que haya una muerte más, pero sí que la responsabilidad caiga sobre la autoridad que haya aprobado esto, porque no se puede hacer fiestas con menores bebiendo alcohol. Queremos que se respete la resolución ministerial de Educación de la provincia y también la ley nacional que prohíbe el consumo de alcohol en menores", subrayó Arambuena.

El referente de Proyecto Padres también informó que esta situación sucede "en todo el interior de la provincia, donde los comisionados pasan por encima de la autoridad policial y habilitan estas fiestas clandestinas, que tienen consecuencias graves para los chicos".