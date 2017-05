Real Madrid va por un empate y la consagración

21/05/2017 -

Real Madrid se coronará campeón de la liga española si empata hoy con Málaga, de visitante, en la 38ª y última fecha del certamen. Real Madrid cuenta con noventa unidades, tres más que su escolta y último campeón, Barcelona, que recibirá a Eibar (54). En caso de que Real pierda y Barcelona gane, el campeón será Barcelona porque en el cruce de la primera rueda empataron (1-1) en el Camp Nou pero en el último en el Santiago Bernabéu ganó el "culé" por 3 a 2 con dos goles de Lionel Messi.

Otros resultados de ayer: Sporting Gijón 2, Betis 2; La Coruña 3, Las Palmas 0; Leganés 1, Alaves 1 y Sevilla 5, Osasuna 0. Hoy juegan: Atlético Madrid vs. Athletic Bilbao; Celta Vigo vs. Real Sociedad; Valencia vs. Villarreal; Barcelona vs. Eibar y Málaga vs. Real Madrid.