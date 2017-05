Gustavo Arribas explicó por qué no se presentó ante la Bicameral

Fotos SITUACIÓN. Para el funcionario, la comisión bicameral no tiene potestad para interrogarlo por supuestos episodios ocurridos en 2013.

21/05/2017 -

El titular de la Agencia Federal de Inteligencia, Gustavo Arribas, envió una nota al titular de la Comisión Bicameral de Fiscalización de los Organismos y Actividades de Inteligencia, el senador radical Juan Carlos Marino, para explicar por qué no concurrió al ser convocado al Parlamento esta semana.

Arribas había sido invitado para hacer su descargo sobre las nuevas acusaciones en su contra en el marco de la causa de Lava Jato, pero el funcionario no concurrió.

Dijo que si bien está dispuesto a presentarse, quiere que se le indique "de modo fehaciente si en la convocatoria que eventualmente se efectuará, se tratarán cuestiones alcanzadas por la Ley 25.520, indicándome el temario que se abordará y las previsiones de seguridad y reserva que se adoptarán en el seno de dicha reunión".

Arribas entiende que su no presentación está justificada por cuanto la convocatoria no habría estado sujeta a lo que indica la normativa. Consideró que la comisión bicameral no tiene potestad para interrogarlo en torno a supuestos episodios ocurridos en 2013.