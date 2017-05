21/05/2017 -

Bruno Stagnaro siempre puso el foco en lo social. Lo hizo en "Okupas" y ahora en "Un gallo para Esculapio" ¿Cuánto contribuye para que estas temáticas oscuras se conozcan y alguien tome cartas?

Esa pregunta no se la puedo contestar porque no sé si esto opera como modelo, opera como antídoto. La verdad que no lo sé. En lo personal, no es el tema que me interesa. Esta es una opinión mía. Sobre el gusto de los espectadores, mucho menos. A medida que envejezco,sé cada vez menos. Sólo sé que no sé nada.

¿Qué le atrajo de "Un gallo para Esculapio" para aceptar y así cerrar un ciclo como actor en TV?

Es un género que no he hecho, el protagonizar una historia de otra naturaleza, que no es una comedia ni es una historia de testimonio, sino una visión de la realidad argentina. Me interesó esta suerte de estreno de un género que yo no había frecuentado.

Director de teatro

Además, Luis Brandoni está feliz por su debut como director de teatro. Lo hizo con "Justo en lo mejor de mi vida", en el teatro Picadilly. Fue director y actor a la vez en 1996, pero es la primera vez que asume el rol de director. "Me siento raro todavía", afirma.