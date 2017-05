Luis Brandoni anunció a EL LIBERAL que se retirará como actor en televisión

21/05/2017 -

Luis Brandoni anunció, en una entrevista exclusiva con EL LIBERAL, su retiro como actor en televisión. "Un gallo para Esculapio", que aún graba en Buenos Aires y que tendrá su estreno en TNT, primero, y luego en Telefé, marcará el punto final a su exitosa carrera como intérprete en TV.

Dirigido por Bruno Stagnaro, Brandoni es Chelo Esculapio en esta miniserie que protagoniza con Peter Lanzani y Eleonora Wexler, con producción de Sebastián Ortega. Y en este retorno a la televisión (lo último que hizo fue "El hombre de tu vida"), asume el rol de un mafioso, jefe de una organización ilícita que se dedica al asalto de camiones. Y en ese contexto, aparece un gran tema en la Argentina: las divergencias y rivalidades que hay entre los "galleros", las popularmente conocidas riña de gallo.

¿Qué significa, después de cinco años, volver a la TV con un protagónico en el que se hablará de temas que por ser añejos no dejan de ser actuales?

El tema es atractivo y nunca hice historias de ese carácter. De manera que es una especie de desafío. Vamos a ver cómo lo sorteamos. Esto, en primer lugar. En segundo lugar, me parece que es una oportunidad para protagonizar una historia y que puede muy bien significar el cierre de mi carrera como actor en televisión, porque la televisión insume mucho tiempo y en eso es lo último en lo que ando escaso. Entonces, necesito un poco más de tiempo para mí. Así que lo voy a tratar de aprovechar para un final bueno, valioso, que quede un poco en el recuerdo tal vez.

¿Cerrar un ciclo exitoso en la televisión y seguir en el teatro?

Sí, desde luego. En teatro seguiré. Además, espero volver a filmar. Yo estuve mucho tiempo sin filmar. Durante los años del kirchnerismo se hicieron más de 1500 películas de las cuales yo filmé cuatro, dos de las cuales las hice casi obligadamente porque no había manera de no ponerme. De modo que fue un lapso muy prolongado. Voy a volver en agosto con una película que puede ser muy atractiva y que me entusiasma. Ahora que tengo la posibilidad de volver a hacer cine voy a aprovecharlo para transitar una cosa que siempre me gustó, que hice mucho durante mucho tiempo, con algunos espacios como la Dictadura militar, 8 años, y en estos años en que no fui convocado para hacer cine. Volver al cine me tiene entusiasmado.

¿Con qué director y actor vuelve al cine?

Voy a estar con Guillermo Francella en una película de Mariano Cohn y Gastón Duprat, los directores de "El Ciudadano Ilustre". Volver a hacer cine con ellos es una posibilidad maravillosa. Creo que su título primero va a ser "Mi amigo Bruno". Se trata de una comedia. Es un libro precioso.