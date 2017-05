Oreiro confesó que sufrió acoso sexual

21/05/2017 -

"Para la escena romántica habíamos pautado que él me sacaba la camisa, pero me arrancó el corpiño", relató Natalia Oreiro, al recordar el acoso que sufrió por parte de un compañero, mientras grababan una serie en Colombia. La actriz se refirió al violento episodio en una entrevista con Franco Torchia para "Hablemos de todo", la web que lanzó la Subsecretaría de la Juventud para contener a los adolescentes que sufren bullying, grooming, consumo de drogas, entre otras problemáticas.

Confesó haber sufrido acoso por parte de un colega mientras grababa unas fuertes escenas para Lynch, una miniserie rodada en Colombia y emitida en el país por MovieCity entre 2012 y 2013.

Si bien no quiso dar nombres, la actriz se refería al actor cubano Jorge Perugorría, con quien pasó un mal momento en pleno rodaje.

Anteriormente a la escena donde su compañero se sobrepasó con ella, Natalia ya había pasado por un mal momento con él: "Este actor se fue de copas y me quiso avanzar, al principio uno trata de explicar, ‘estamos trabajando juntos, ponete las pilas, no quiero nada’. Una vez se puso denso y lo tuve que empujar".

"Habíamos pautado la dinámica de la escena. Quedamos en que me sacaba la camisa y yo abajo tenía un corpiño. En el medio de la escena me arranca el corpiño. Obviamente yo me puse muy mal, él continuó con la escena y cuando terminó todo me fui a hablar con el director", evocó.

En aquel momento ella denunció lo ocurrido al productor, pero le pidieron si podía volver a realizar la toma. Más tarde, el actor le pidió disculpas y argumentó que tenía problemas con el alcohol.

En la campaña contra el acoso laboral la diseñadora de indumentaria también hizo un spot: "No es natural que te hagan sentir incómoda o incómodo, no es natural que te traten mal, que te griten, así que no naturalicemos el mobbing, denuncialo".

Tras remarcar que esa situación generó ‘ansiedad, mucha angustia y baja autoestima’, dio a conocer lo que le dijo su compañero tras el hecho: ‘Me pidió disculpas y dijo que tenía problemas con el alcohol. Que lo que había hecho fue bajo los efectos del alcohol’, cerró.