Gandini se sacó una foto desnuda para mostrar su embarazo

21/05/2017 -

La actriz, hija de Daniela Cardone, espera una nena, a la que llamará Alfonsina, junto al también actor Gonzalo Heredia. Ya son padres de Eloy, de cinco años. Tanto Heredia como la madre de sus hijos, Brenda Gandini, no le escapan a Instagram. Y de esa manera es posible observar una hermosa foto que, cuando Eloy estaba en la panza de su mamá, no existió. O al menos no se exhibió públicamente. La referencia es sobre una imagen que Brenda Gandini posteó con una frase en inglés: "Countdown" (es decir, en la cuenta regresiva).