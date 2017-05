la hija de "Yuyito" es azafata de Kaczka

21/05/2017 -

Brenda di Aloy, la hija de "Yuyito" González, se destaca como una de las azafatas de Guido Kaczka. Brenda trabaja como modelo desde los 16, pero el gran salto lo dio este año cuando quedó seleccionada en un casting que se realizó en vivo, para ser una de las secretarias de Guido Kaczka en el programa A todo o nada, especial perros (El Trece). "Debuté en el mismo canal que mi mamá y eso me pone contenta", dijo y confesó que sus primeros minutos delante de cámara los sufrió: "¡No sabía ni cómo me tenía que parar! Pero me fui adaptando y tuve la ayuda de todos".