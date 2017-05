Yayo presentará hoy su show en el 25 de Mayo

21/05/2017 -

Hoy, a las 21, el humorista cordobés Yayo Guridi presentará su espectáculo "Yayo sin filtros, regresa la bestia". En oportunidad de conceder una entrevista a EL LIBERAL, destacó que él no tiene términos medio a la hora de hacer los chistes. "Es un show que creó la misma gente", explicó oportunamente.

"Empezamos allá por 2002 en una pizzería. No teníamos espectáculo y no teníamos teatro que nos abra la puerta", evocó. "Poníamos el cartel y la pizzería se llenaba. De esa forma se fue gestando el espectáculo por anécdotas de la gente, con monólogos, chistes y canciones", remarcó el artista. Aseguró que "el día que no funciona más en el teatro" bajará la cortina y se irá a "comer asado con los monos. Cuando no ande más, no anda y no me hago problema".