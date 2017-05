Gisela Berger: "No estoy en contacto con Scioli"

21/05/2017 -

Luego de que Gisela Berger hiciera su primera salida tras la escandalosa separación con Daniel Scioli, se notaba que era cuestión de horas para que saliera a hablar con los medios. Y así fue. La modelo rompió el silencio.

"Estoy mal, angustiada, no puedo explicar mucho más de todo lo que ya dije. Yo soy una persona como todo el mundo y tengo que seguir con mi vida, no puedo hacer nada. Yo no tengo gente que me haga las cosas, empleados, así es que si necesito algo, salir a comprar la comida o lo que sea, tengo que salir a hacerlo", explicó Berger en el programa "Pamela a la tarde", que conduce la modelo y actriz santiagueña Pamela David por la señal de América TV.

La modelo siguió con su descargo: "Tengo que seguir con mi vida y mis cosas, en algún momento todo esto se va a calmar, pero hay que pasar el mal momento, y el mío es éste, tengo que pasarlo".

Ante la consulta de si estaba en comunicación con el exgobernador, y futuro padre de su hijo, Gisela fue muy clara en su respuesta: "Ahora no estoy en contacto con Scioli".

La reacción de Denis

luego de que la modelo reapareciera públicamente y hablara con Infama, Denise Dumas estalló en cólera tras escuchar que el excandidato a presidente no se comunicó con Berger. "Yo creo que está muy distanciado Scioli. Es tremendo como la esta pasando Gisela. No la llamó por teléfono y salió a decir ‘Voy a ser papá y voy a aprender’", indicó. "Nosotros estamos hablando de si Gisela quiere volver o no pero el que no llama es Daniel Scioli. Acá el que no demuestra ni medio interés en conocer a su hijo, en estar en la primer ecografía y estar al lado de la mujer que le pone todo al embarazo es Scioli. Por lo menos aparece como padre, porque ya no están jugando a los novios o a los chats con Sofía Clerici".

"¿Animal político? Si sos político, ¿quién va a votar a un tipo que deja tirado a su hijo? Si deja tirado a su hijo, ¿no va a dejar tirado a un pueblo? Que se ocupe de la persona más importante de su vida que se supone que es su hijo. Si no cuidas a tu hijo no te va a importar nadie, nunca", enfatizó Denise Dumas.