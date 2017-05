FÚNEBRES | 22 de Mayo de 2017

Hoy 21:52 - FALLECIMIENTOS





- Susana Natividad Aguirre

- Ramón Humberto Robles (La Banda)

- Raúl Francisco Cárdenas

- Elba Teresa Ardiles

- José Omar Leguizamón

Sepelios Participaciones

AGUIRRE, SUSANA NATIVIDAD Dra. (q.e.p.d.) Falleció el 20/5/17|. Su hija: Carla, su hermana: Lidia Ramona Aguirre, part. con profundo dolor su fallec. é invitan al sepelio hoy a las 17 en el cement. La Piedad. Casa de duelo: Pedro L. Gallo 340 ( S. V. ) CARUSO CIA. ARG. DE SEGUROS S.A. EMPRESA ANICETO GUBAIRA E HIJO.

AGUIRRE, SUSANA NATIVIDAD Dra. (q.e.p.d.) falleció el 20/5/17|. "Dios te llevó, pero en nuestra mente y en nuestra memoria guardamos tu inmenso amor, vivirás por siempre en nuestros corazones". Su hija Carla Agustina y su hermana Lidia Ramona participan con profundo dolor su partida. Sus restos fueron inhumados en el cementerio La Piedad, previo oficio religioso en la Pquia. Ntra. Sra. de la Piedad. Elevan oraciones por su eterno descanso.

AGUIRRE, SUSANA NATIVIDAD Dra. (q.e.p.d.) Falleció el 20/5/17|. ...Ya terminó tu recorrido por este mundo, nos dejas un gran dolor, un gran vacío, con el único consuelo de que comienzas una nueva vida al lado del Señor y que ya te reencontraste con tus amados que se te adelantaron. Sus primos Eugenia, Oscar, Adelma, Carlos, Hugo, Julia, Dina, primos políticos, sus sobrinos y sobrinos políticos, participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

AGUIRRE, SUSANA NATIVIDAD Dra. (q.e.p.d.) Falleció el 20/5/17|. Su amiga Dra. Esther Padilla y flia., despiden con profundo dolor a Susi, Rogando por su eterno descanso y brille para ella la luz que no tiene fin.

AGUIRRE, SUSANA NATIVIDAD Dra. (q.e.p.d.) Falleció el 20/5/17|."Felices los limpios de corazón porque ellos verán a Dios". Patricia Bustos Navarro participa con profundo dolor el fallecimiento de su amiga Susi, acompaña a Carla y Lidia en tan doloroso momento. Eleva oraciones en su querida memoria.

AGUIRRE, SUSANA NATIVIDAD Dra. (q.e.p.d.) Falleció el 20/5/17|. Del mismo dolor vendrá un nuevo amanecer. Tus amigos Juan José Pisani, María Angélica Trejo, sus hijos Arturo y Marina, J. Franco y Verónica, acompañan a su familia en estos dolorosos momentos.

AGUIRRE, SUSANA NATIVIDAD Dra. (q.e.p.d.) Falleció el 20/5/17|. Celia y María del Huerto Paredes, participan con pesar el fallecimiento de Susana, acompañan a su flia. y elevan oraaciones en su querida memoria.

AGUIRRE, SUSANA NATIVIDAD Dra. (q.e.p.d.) Falleció el 20/5/17|. Señor dale el descanso eterno y brille para ella la luz que no tiene fin. Dr. Pascual A. Lugdar y flia., acompañan con profundo dolor a los familiares, rogando oraciones en su memoria.

AGUIRRE, SUSANA NATIVIDAD Dra. (q.e.p.d.) Falleció el 20/5/17|. Liliana y Graciela Azar, participan con profundo dolor el fallecimiento de Susana y acompañan con profundo dolor a Carlita, Lidia y Audino en este difícil momento. Ruegan oraciones en su memoria.

AGUIRRE, SUSANA NATIVIDAD Dra. (q.e.p.d.) Falleció el 20/5/17|. Sus compañeras y amigas Keke Cortés y flia., Marcela Arce y flia., participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan oraciones en ssu memoria.

AGUIRRE, SUSANA NATIVIDAD Dra. (q.e.p.d.) Falleció el 20/5/17|. La Promoción 72 de la Esc. Normal Manuel Belgrano participa con pesar el fallecimiento de su compañera Susana. Elevan oraciones en su memoria.

AGUIRRE, SUSANA NATIVIDAD Dra. (q.e.p.d.) Falleció el 20/5/17|. Sus compañeros de 5to, 1ª promoción 72 de la Escuela Normal Manuel Belgrano, participan con pesar su fallecimiento y acompañan a sus fliares. en su dolor. Ruegan oraciones en su memoria.

AGUIRRE, SUSANA NATIVIDAD Dra. (q.e.p.d.) Falleció el 20/5/17|. Francisco Javier Lira y flia, participa el fallecimiento del al querida Susy y acompaña con profundo dolor a su hija Carlita, hna. Lidia y Audino en este difícil momento. Ruegan oraciones en su memoria.

AGUIRRE, SUSANA NATIVIDAD Dra. (q.e.p.d.) Falleció el 20/5/17|. Agostino Basile, su esposa Nora Achával y sus hijas Francesca y Giuliana acompañan a Lidia y Carlita en este doloroso trance. Elevan oraciones en su nombre y que brille para ella la luz que no tiene fin.

AGUIRRE, SUSANA NATIVIDAD Dra. (q.e.p.d.) Falleció el 20/5/17|. Señor, Dios mío hoy caen mis lágrimas, triste aceptar que te fuiste y que nos has dejado, pero es momento de que partas y llenes con tu felicidad, amor y paz otro espacio en el universo. Es momento de tu descanso de no sentir más el dolor, es momento de la victoria porque venciste y tu premio es el Cielo, fuiste ejemplo de valentía, un gran soldado que luchó y venció, Arq. Sueiro Fernández Carlos, sus hijos Ing. Ramon Sueiro Fernández, César y Erika y sus respectivas familias participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

AGUIRRE, SUSANA NATIVIDAD Dra. (q.e.p.d.) falleció el 20/5/17|. Tu vida se apagó como una vela, pero sabemos que tu espíritu vivirá por siempre en un lugar maravilloso que Dios ha preparado y que llegará el día en el que todos nos reuniremos allí y no volveremos a separarnos. Walter Daniel Rodríguez, su esposa Norma Herrera participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

AGUIRRE, SUSANA NATIVIDAD Dra. (q.e.p.d.) falleció el 20/5/17|. Señor, tú que conoces nuestra tristeza por la muerte, concede a quienes aceptamos tu voluntad de llevártela y danos el consuelo de creer que vive eternamente contigo en la Gloria. José Villarruel, Germán Villarruel y familia, Déborah Villarruel y flia, participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

ARDILES, ELBA TERESA (q.e.p.d.) Falleció el 21/5/17|. Sus hijos Daniel y María Emilia Bazán, su esposo Reinerio Bazán, hijos pol. Adriana y Ramón, nietos Eric, Cintia, Jorge, participan su fallecimiento, sus restos son velados en Rivadavia 323 S.V. Nº 2 y seran inhumados a las 11 hs. en el cementerio La Piedad. EMPRESA SANTIAGO.

CARABAJAL, EXEQUIEL FERNANDO (q.e.p.d.) Falleció el 18/5/17|. "Una nueva estrella ilumina el firmamento. Descansa en paz, ya estás junto al Señor". Nina Espeche, Chilo More; sus hijos Cecilia, Jorge, Patricia, Lucas y nietos participan el fallecimiento del hijo de su amiga Juana y sobrino de Marga. Rogamos oraciones en su memoria.

CÁRDENAS, RAÚL FRANCISCO (q.e.p.d.) Falleció el 21/5/17|. Su esposa Silvia Cristina Escurra, hija Paula, hermanos Mercedes, Miguel, Runy y demas fliares, participan su fallecimiento, sus restos serán inhumados en el cementerio Jardín del Sol. C. de duelo Pedro L.Gallo 330, sala velatoria. Serv. ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS SRL.

CÁRDENAS, RAÚL FRANCISCO (q.e.p.d.) Falleció el 21/5/17|. Señor dale el descanso eterno y brille para el la luz que no tiene fin. Sus padres políticos Felix Escurra y Leonor Philipp, participan con dolor su fallecimiento. Sus restos seran sepultados hoy a las 9 en el cementerio Jardin del Sol. Ruegan oraciones en su memoria.

CÁRDENAS, RAÚL FRANCISCO (q.e.p.d.) Falleció el 21/5/17|. Sus primos Blanca Moyano, Mónica Palacio, sobrinos Fernanda, Camila y Gastón Castillo, participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraaciones en su memoria.

CÁRDENAS, RAÚL FRANCISCO (q.e.p.d.) Falleció el 21/5/17|. La comunidad del ISBA Juan Yaparí compañeros de su esposa Silvia Escurra, participan con dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

CÁRDENAS, RAÚL FRANCISCO (q.e.p.d.) Falleció el 21/5/17|. Querido amigo que descanses en el mejor lugar y que el Señor te cubra con su manto, te desea Susana Bruno y flia., Ruegan oraciones por la paz de su alma.

CÁRDENAS, RAÚL FRANCISCO (q.e.p.d.) Falleció el 21/5/17|. "Señor recíbelo en tus brazos y dale el descanso eterno". Hugo Marcelo Ruiz, Raquel Escurra, sus hijas Valentina, Macarena y Tizziana, participan con dolor el fallecimiento del querido tío Raúl y acompañan a Silvia y Poleta en su pérdida. Ruegan oraciones en su memoria.

CÁRDENAS, RAÚL FRANCISCO (q.e.p.d.) Falleció el 21/5/17|. Hermano Raúl: amigo, compañero te adelantaste en nuestro camino. Que Dios ilumine tu camino y goces de su Gloria. Hermana Liliana Oliva, Centro Joaquina de Vedruna y Fundación Causuay Huasi, participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

CÁRDENAS, RAÚL FRANCISCO (q.e.p.d.) Falleció el 21/5/17|. La comunidad, educativa y religiosa del Colegio La Asunción participa con profundo dolor el fallecimiento del marido de la Prof. Silvia Escurra. Eleva una oración en su memoria.

CÁRDENAS, RAÚL FRANCISCO (q.e.p.d.) Falleció el 21/5/17|. Las compañeras y amigas del Nivel Inicial Niño Jesús del Colegio La Asunción de su esposa, Prof. Silvia Escurra participan con dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

CHÁVEZ, NAZARENA DOLORES (q.e.p.d.) Falleció el 19/5/17|. Siempre habrá para ti una oración y en mi corazón el recuerdo de los momentos compartidos en el aula, de tus cumples y del inmenso amor con el que te cuidaba tu familia. Su seño de la primaria María Daniela Ramos participa con profundo dolor el fallecimiento de su ejemplar y querida ex alumna de la Esc. Zorrilla y abraza a su madre y abuelitos pidiendo para ellos cristiana resignación. Descansa en paz, mi dulce niña, y que brille para ti la luz que no tiene fin.

DAVIDSSON, ATILIO EDGARDO DR. (q.e.p.d.) Falleció el 15/5/17|. Mario Efraín Ávila participa con dolor su fallecimiento y acompaña a su apreciada esposa Elena y a sus hijos en el sufrimiento por la irreparable pérdida. Ruega oraciones en su memoria.

GÓMEZ, JULIO ATILIO (CRIO. MYOR. R) (q.e.p.d.) Falleció el 19/5/17|. Prof. Hugo Delibano Torres, su esposa Olga Suasnábar, hijos y nietos participan el fallecimiento de su entrañable amigo y compañero. Ruegan oraciones por su eterno descanso y cristiana resignación para su esposa, hijos y demás familiares.

GÓMEZ, JULIO ATILIO (Crio. Myor. R) (q.e.p.d.) Falleció el 19/5/17|. " El Señor es mi pastor nada me puede faltar, sobre verdes praderas Él me hace descansar". Nina Espeche, Chilo More, sus hijos Cecilia, Jorge, Patricia y Lucas participan el fallecimiento de su amigo y acompañan a su esposa Mabel y sus hijos en este doloroso momento. Rogamos oraciones en su memoria.

GUERRIERO, MABEL PASTORA (q.e.p.d.) Falleció el 20/5/17|. Sus hermanos René Guerriero, Juan Carlos Guerriero, sobrinos Alicia, Marcia, Justino y Fernando, sobrinos nietos Franco e Iván, ruegan por su descanso eterno, elevan oraciones en su memoria y Brille para ella la luz que no tiene fin.

GUERRIERO, MABEL PASTORA (q.e.p.d.) Falleció el 20/5/17|. Señor ya está ante ti, recíbela en tu Reino. Su nieta Alejandra Huardena, nieto politico Emanuel Zarco, bisnietas Lara y Camila, participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones een su memoria.

GUERRIERO, MABEL PASTORA (q.e.p.d.) Falleció el 20/5/17|. Sus amigos Adriana y Osvaldo Quinteros, Loris, Tete y Estrella, participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

GUERRIERO, MABEL PASTORA (q.e.p.d.) Falleció el 20/5/17|. La comunidad de la parroquia Sgdo. Corazón de Jesús, junto a su párroco Jorge Lobo participan con profundo dolor el fallecimiento de Mabel, quien fuera en vida, gran servidora. Ruegan oraciones en su querida memoria.

GUERRIERO, MABEL PASTORA (q.e.p.d.) Falleció el 20/5/17|. Clelia Guerriero de Basualdo, sobrinas Silvia, Clelia, Maria Rosa, Rita, sobrinos pol. y flia., ruegan un descanso eterno en compañía de seres muy especiales que ya partieron hacia La Paz Infinita. Estarás por siempre entre nosotros; "tía Mabelita".

GUERRIERO, MABEL PASTORA (q.e.p.d.) Falleció el 20/5/17|. Querida Mabel ya estás ocupando un lugar de privilegio en el Cielo para cantarle al Señor. Comunidad "Luz y Esperanza" de la parroquia Sagrado Corazón de Jesús. Ruegan oraciones en su memoria.

GUERRIERO, MABEL PASTORA (q.e.p.d.) Falleció el 20/5/17|. El Presidium Ntra. Sra. del Perpetuo Socorro de la Legión de Maria, participan el fallecimiento de su socia auxiliar adjutora Mabel Pastora Guerriero. Ruegan oraciones en su memoria.

GUERRIERO, MABEL PASTORA (q.e.p.d.) Falleció el 20/5/17|. Señor ya está ante tí. permítele el ingreso al Reino de los bienaventurados. La comunidad "Caminemos con Amor y Esperanza " de la parroquia Sgdo. Corazón de Jesús, participan con profundo pesar su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

GUERRIERO, MABEL PASTORA (q.e.p.d.) Falleció el 20/5/17|. Maximo Zarco y Silvia Delgado participan con dolor su fallecimiento, ruegan oraciones en su memoria y brille para ella la luz que no tiene fin.

GUERRIERO, MABEL PASTORA (q.e.p.d.) Falleció el 20/5/17|. Señor ya está ante ti recíbela en tu Reino. La gran comunidad de Luján, participa con profundo dolor el fallecimiento de nuestra querida Mabel. Rogamos al Señor la reciba a su lado en paz para su eterno descanso. Elevamos oraciones en su memoria.

GUERRIERO, MABEL PASTORA (q.e.p.d.) Falleció el 20/5/17|. Querida Mabel ya contemplas la luz del rostro de Jesús. Te recordaremos siempre con cariño. Pelu y Juanita Sayago y Miguel Acuña, acompañan a su flia., en el dolor.

LEGUIZAMÓN, JOSÉ OMAR (q.e.p.d.) Falleció el 20/5/17|. Sus padres José Leguizamón y Marina Surita, hijos Eve, Janet y Nieves, hermanos José, Rita y Estela y demás familiares participan su fallecimiento, sus restos serán inhumados hoy a las 9.30 hs. en el cementerio Los Flores. Casa de duelo Lamadrid 694.

MARTÍNEZ, CARLOS ORLANDO (q.e.p.d.) Falleció el 20/5/17|. Personal directivo, docente y administrativo del Centro Experimental N° 8 de Clodomira participan con profundo dolor el fallecimiento del padre de su compañera de tareas Elba Carolina Martínez. Ruegan oraciones en su memoria.

MARTÍNEZ, CARLOS ORLANDO (q.e.p.d.) Falleció el 20/5/17|. "Que Dios lo reciba con su bendición Celestial". La Comunidad "Luz y Esperanza" de la parroquia Sagrado Corazón de Jesús, participa con profundo dolor el fallecimiento de su amigo y vecino. Eleva oraciones en su memoria.

MEDINA, NÉSTOR PORFIDIO (q.e.p.d) Falleció en Bs. As. el 19/5/17|. Amanda H. Vda. de Pulvet, sus hijos y nietos participan con dolor el fallecimiento de su amigo Negro, le desean el descanso eterno en brazos del Señor. Y a su hijo Gonzalo y demás familia pronta resignación.

POUPARD, CARLOS ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 18/5/17|. Mario Efraín Ávila participa el fallecimiento del distinguido profesional, amigo y colaborador entusiasta, como médico en el trajín de la política. Acompaña a toda la familia, por tan importante pérdida. Ruega oraciones en su memoria.

SÁNCHEZ, FERNANDO DANIEL (q.e.p.d.) Falleció el 19/5/17|. Roberto Campos y familia; Sebastián Campos y Sra.; Florencia Campos y Gerardo participan con dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

SÁNCHEZ, FERNANDO DANIEL (q.e.p.d.) Falleció el 19/5/17|. Que brille para él la luz que no tiene fin. Nené Sosa y Victorio Pianezzola, sus hijos Carlos, Nicolás y Josefina, participan su fallecimiento y acompañan a su querida flia. en este momento de dolor. Ruegan oraciones en su memoria.

SAYAGO, DOMINGA DEL CARMEN (q.e.p.d.) Falleció el 17/5/17|. Arturo Lorente y familia participa con dolor su fallecimiento. Eleva oraciones en su memoria.

YÑÍGUEZ, CINTHIA GUADALUPE (q.e.p.d.) Falleció el 17/5/17|. Querida Guada. Que Dios te reciba en su Reino. Pelu y Juanita Sayago y Miguel y Delia Acuña, acompañan en el dolor a su mamá Irma y sus hijitos.

Invitación a Misa

FILIPPA DE ANELLI, ERMELINDA (q.e.p.d.) Falleció el 22/12/02|. Su hijo Dr. Juan Alberto Anelli invita a la misa que se oficiará hoy a las 7.00 hs. en la Pquia. Santa Rita de Casia, al cumplirse catorce años y cinco meses de su fallecimiento. Se ruegan oraciones en su querida memoria.

RODRÍGUEZ, RAFAEL ALFONSO (Rafa) (q.e.p.d.) Falleció el 22/5/16|. Ya ha pasado un año de tu partida y nos parece que fue ayer, el dolor sigue latente en nuestros corazones. Tu recuerdo está cada vez más vivo ya que siempre estuviste para nosotros, siempre acompañándonos en los buenos y malos momentos para tratar de aliviar el dolor, sabemos que desde donde estés nos guías y proteges y que tu partida no es un adiós sino un hasta pronto. Su esposa Imelda Beatriz Jiménez, sus hijos Rafael, Silvana y Sergio; su hija política Silvina; sus nietos, Camila, Mateo y Tadeo; sus cuñadas y sus sobrinos invitan a la misa, se ofrecerá hoy a las 20 en la Catedral Basílica, al cumplirse un año de su fallecimiento.

RODRÍGUEZ, RAFAEL ALFONSO (Rafa) (q.e.p.d.) Falleció el 22/5/16|. Un año ha pasado ya desde que partió de este mundo, y este gran dolor que sentimos por su partida poco a poco se va transformando en un sentimiento de paz, porque sabemos que estás disfrutando de la Gloria de Dios. Lo extrañamos muchísimo y no hay un solo día, en el que su recuerdo no esté presente. Sus sobrinos María Cecilia Obaj y Ramón Alberto Córdoba; sus sobrinos nietos Josefina, Benjamín y Catalina invitan a la misa hoy a las 20.30 en la Catedral Basílica.

RODRÍGUEZ, RAFAEL ALFONSO (Rafa) (q.e.p.d.) Falleció el 22/5/16|. Tu hermana política, sobrinos y sobrinos nietos, te llevaremos siempre en nuestros corazones a un año de tu partida junto al Señor, elevamos una oración en tu memoria. Nunca te olvidaremos, porque siempre tuviste un corazón grande en los peores momentos nuestros. Que en paz descanses. Se oficiará una misa hoy a las 20.30 en la Catedral Basílica.

SORIA, FRANCISCO RODOLFO (q.e.p.d.) Falleció el 13/5/17|. Hoy tu presencia nos acompaña a cada paso que damos. Si algo nos gustaba era dormirnos en tus brazos, tus besos por las noches, tus sonrisas en las mañanas, tu mirada tan linda viéndonos crecer en casa. Tus ocurrencias, esas ganas de vivir, esa alegría contagiosa, recuerdos inolvidables de una infancia tan bonita, fuiste un gran amigo, tus consejos tan divinos, hoy llevamos tus legados para dárselos a nuestros hijos. Siempre te recordaremos, tu amor será eterno en nuestra alma. Tu compañera de la vida Olga, tus hijos Maribel, Williams y Daniel; nietos Sofía, Delfina y Lucas y tus hijas políticas Yohana y Natalia invitan a la misa que se celebrará hoy a las 19 hs. en la parroquia Santísimo Sacramento con motivo de cumplirse 9 días de su fallecimiento.

Agradecimientos

Recordatorios

Responsos

SERRANO, FRANKLIN EDMUNDO (Pelao) (q.e.p.d.) Falleció el 22/5/16|. Hoy se cumple un año que no estás a nuestro lado, se extraña tu presencia, tus risas, tus enojos; se extraña todo de vos. Por siempre en nuestros corazones "Pelao". Tu padre Cacho, hnos. Adriana, Rubén, Raúl y Florencia; hnos. pol. Daniel Chávez, Soledad Peres, Claudia Escobar y Cristian Espeche; tus hijos Carlos, Maxy, Franco y Milagros; tu esposa Verónica Martínez; nuera Pauly López, suegra Elisa Caro, su ahijada Delfina Espeche, sobrinos, sobrinos pol., primos, tíos uy demás familiares invitan al responso hoy a las 17 hs en el panteón familiar, cementerio La Piedad.

Traslado de Restos

La Banda

Sepelios Participaciones

GÓMEZ ABRAM, ROQUE MANUEL Arq. (q.e.p.d.) Falleció en Salta el 14/5/17|. Su primo hermano Manolo Gómez, Estela Corte, sus hijos y sus respectivas familias, participan con dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

GÓMEZ ABRAM, ROQUE MANUEL ARQ. (q.e.p.d.) Falleció en Salta el 14/5/17|. Manuel Abib Argañarás, su esposa Marta Josefina Agüero Abal y su hija María Josefina Argañarás Agüero participan con dolor su fallecimiento y acompañan a sus hermanos Carlitos, Ruly, Lia y Alcira en estos difíciles momentos. Oraciones en su memoria.

ROBLES, RAMÓN HUMBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 21/5/17|. Su esposa Juana Prados, hijos Magalí, Lida, h. pol. Adrián, nietos Romina, Luciano, Virginia y demás familiares part. su fallecimiento y que sus restos serán inhumados a las 10.30 hs. en el cementerio Jardín del Sol. C. d. Belgrano 532. sala velatoria. Servicio Iosep. ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS SRL.

ROBLES, RAMÓN HUMBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 21/5/17|. Sus sobrinos Lucía Prados y Enrique Chavarría; sus sobrinos nietos Diego, Eugenio, Javier, Enrique y familia participan con dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

ROBLES, RAMÓN HUMBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 21/5/17|. Su vecina Yolanda Angeleri de Montenegro; sus hijos María Cristina y Ramón Montenegro y demás familiares acompañan a la familia Robles en estos momentos. Elevan oraciones en su memoria.

ROBLES, RAMÓN HUMBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 21/5/17|. María Cristina Montenegro, sus hijos Carlos Andrés y Ramiro Martín Casóliba participan su fallecimiento y acompañan a la familia en el dolor. Ruegan oraciones en su memoria.

ROBLES, RAMÓN HUMBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 21/5/17|. Su consuegra Dina Villalba participan con gran dolor la partida de don Ramón, que el Señor lo reciba en sus brazos. Se ruega una oración en su memoria.

ROBLES, RAMÓN HUMBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 21/5/17|. Tíos políticos de Lida: Gilda, Patricio, Tola, Lili, Dora, Eva y Rosalía y flia. Ananía participan con dolor su fallecimiento. Se ruegan oraciones en su memoria.

ROBLES, RAMÓN HUMBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 21/5/17|. Querida Lida y familia, te acompañamos en este momento de profundo dolor, rogando a Dios les de consuelo. Sus amigas Liz, Nela, Claudia, Carina, Inés, Alicia y Estrella, y sus respectivas familias.

Invitación a Misa

CARRIZO, RUBÉN DARÍO (q.e.p.d.) Falleció el 2/5/16|. Señor, ya está en tu casa, permítele apreciar tu rostro y dale el descanso eterno. Sus familiares invitan a la misa hoy a las 20 en iglesia Santiago Apóstol para rogar por el eterno descanso de su alma. Ruegan oraciones en su memoria.

GIMÉNEZ, SAIDA ALICIA (q.e.p.d.) Falleció el 22/5/16|. La palabras nunca alcanzan cuando lo que hay que decir desborda el alma. Familiares invitan a la misa hoy a las 20 hs en iglesia Santiago Apóstol, al cumplirse un año de su partida al reino celestial. Elevan oraciones en su memoria.

Agradecimientos

Recordatorios

Responsos

Traslado de Restos

Interior

Sepelios Participaciones

MEDINA, NÉSTOR PORFIDIO (q.e.p.d.) Falleció el 19/5/17|. "Bienaventurados los de corazón puro porque de ellos es el Reino de los Cielos". Mario Bernabé Diósquez, Noemí M. López, sus hijos Patricia y Jorge, Mario Daniel y Noelia y sus nietos participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a su hijo Gonzalo expresando su condolencias en estos difíciles momentos de pérdida irreparable. Ruegan oraciones en su memoria.

Invitación a Misa

Agradecimientos

Recordatorios

Responsos

ALTAMIRANDA, CARLOS ABEL (q.e.p.d.) Falleció el 13/5/17|. ¡Carlitos! Fuiste ejemplo de bondad, amor y alegría. Cosechaste amigos por donde anduviste. Lloramos tu partida; pero nos consuela haber disfrutado tu existencia. Eternamente guardaremos los mejores recuerdos tuyos. Su padre Rufino, su hijo Jonás, hermanos y sobrinos: agradecen a todas las personas que nos acompañaron en este momento de tanto dolor, e invitan al responso a llevarse a cabo el día 22/5/17 a las 16.30 hs. en el cementerio de Garza, al cumplirse nueve días de su fallecimiento.