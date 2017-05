De Vido: "Nunca podrán imputarme con un soborno"

22/05/2017 -

"Por más que me presionen a mí, al gobierno o a la Justicia, nunca podrán imputarme con seriedad nada que me vincule a empresa alguna", escribió el ex ministro Julio De Vido desde la red social de Twitter para salir al cruce de las acusaciones de la diputada Elisa Carrió que señaló que "todos, sin exclusiones, quieren proteger a De Vido", en relación al caso Odebrecht que admitió haber pagado coimas por 35 millones de dólares, en la Argentina, para obtener contratos de obra pública entre 2007 y 2014.

El diputado nacional y ex ministro de Planificación escribió tuits con el único objetivo de despegarse de las acusaciones sobre un plan para protegerlo frente al caso Odebrecht: la empresa que admitió haber pagado millonarias coimas en nuestro país para obtener obra pública.

"Por más que me presionen a mí, al Gobierno o a la Justicia, nunca podrán imputarme con seriedad nada que me vincule a empresa alguna, y mucho menos con un soborno", señaló el ex funcionario de Cristina Kirchner, desde su cuenta de la red social Twitter.

La diputada Carrió en una serie de mensajes que publicó también desde la red social, dijo ayer que hay una "orden escrita de ‘omertá’" para proteger a De Vido y así, evitar que estalle en Argentina el caso Odebrecht.

En sus acusaciones no dejó afuera a nadie: apuntó contra jueces, empresarios y diversos sectores del actual Gobierno nacional.