Pami avisó a prestadores que si no firman contrato hasta el 24, los inhabilitará

22/05/2017 -

Mientras la obra social de los jubilados, Pami, estableció como fecha límite el próximo miércoles para que los prestadores de servicios a los adultos mayores firmen los nuevos convenios contractuales con esa institución, a nivel local algunas agrupaciones de profesionales indicaron que pondrán la rúbrica, aún cuando hay reclamos por algunos puntos de esos nuevos convenios.

En una comunicación taxativa, la obra social nacional comunicó ‘el plazo para adherir al Nuevo Modelo Prestacional’ cuya fecha fue fijada hasta este próximo miércoles.

‘Pami recuerda a los prestadores contemplados en el nuevo modelo prestacional, que aquellos que al 24 de mayo del corriente año no hubieran firmado el contrato, dejarán de estar habilitados para dar servicios a afiliados de este Instituto a partir del 1 de junio y hasta tanto decidan adherirse al nuevo modelo propuesto por el Pami’, señaló la obra social.

También destacó que ‘mientras tanto, aquellos prestadores que suscriban los contratos antes del 24 de mayo, se incorporan a la Resolución 395/408 y 416 e ingresan en el régimen de pago y anticipos de cápitas que le fueran asignadas para el mes en curso’.

Además, desde la obra social, señalaron cuál será la consecuencia para quienes no rubriquen los respectivos contratos: ‘El padrón de beneficiarios que tuvieran asignado los no firmantes, será reasignado a otro prestador y no se aceptarán órdenes de prestación emitidas en su favor con fecha posterior al 31 de mayo de 2017’, señaló la publicación realizada por la obra social.

En este contexto, desde algunos colegios locales dieron su punto de vista. Por una parte, desde el Colegio de Farmacéuticos, su titular Hugo Navarro, dijo que ‘por ahora -lo publicado por el Pami- no nos alcanza ya que no cobramos por cápita sino por prestación y bajo el convenio entre el Pami y la industria’ farmacéutica, señaló.

A su turno, el titular del Colegio de Bioquímicos, Hugo Soria, sostuvo: ‘Nosotros vamos a firmar este lunes, más allá de los reclamos que vamos a seguir formulando’.

Agregó: ‘Nosotros vamos a seguir firme con el tema de las categorías, porque es muy probable que los funcionarios que hablaron con nuestra Confederación señalaron que encontraron razonable el pedido e iban a analizar la posibilidad de cambiar esa categorización, por lo cual habrá que esperar un tiempo prudencial’.

En cuanto a la deuda, indicó que ‘en la conversación que hubo desde la Federación de Bioquímicos con autoridades del Pami, se da a entender que la firma del convenio podría llegar a agilizar los pagos adeudados. El Pami suele pagar prestaciones entre el 15 y el 20, pero a nosotros hasta el viernes, aún no nos había pagado’. Añadió que ‘hay inquietud en toda la masa bioquímica por esta situación’.