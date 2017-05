Los mayoristas ganan terreno en las compras de los hogares

Fotos COMPRAS. Los hogares ya no van al canal solo por empaques grandes, ahora se llevan lo justo y necesario.

22/05/2017 -

En el primer trimestre del año, el 30% de hogares compró en los supermercados mayoristas, lo que ubica a este canal muy cerca de alcanzar el 33% de penetración que tiene el hipermercado, según el análisis Consumer Insights que realiza Kantar Worldpanel.

"El canal mayorista viene ganando participación de manera constante en la canasta de consumo masivo, está ampliando su llegada a nuevos estratos sociales, destacándose el nivel Bajo Superior, que por su composición e ingresos -son familias numerosas, pendientes de sus desembolsos y gastos-, encuentran en el formato una manera de ahorrar", explicó Federico Filipponi, director comercial de Kantar Worldpanel.

El año pasado, esta diferencia era de 12 puntos.

Más buscados

Respecto del tipo de compra, la gente busca cada vez más productos básicos de alimentos y bebidas en el canal mayorista. Esto significa que prioriza el ahorro a los días de promoción de los hipermercados. "Los hogares ya no van al canal únicamente por empaques grandes o compras de abastecimiento, se llevan lo justo y necesario y lo visitan cada vez con mayor frecuencia", advierte Filipponi.

Esta tendencia, de una mayor afluencia de los consumidores al canal mayorista se inició a comienzos de este año.

Desde la consultora aclararon por entonces que el fenómeno del crecimiento de este tipo de comercios no es exclusivo de la Argentina. "El crecimiento del canal no responde a un contexto específico local, sino que forma parte de una tendencia más allá de los límites del país. Los mayoristas también logran crecer en otros países de la región, como Brasil y Ecuador". El avance del segmento no tiene pausa.

En 2016 superó los 400.000 hogares, unos 5,6 millones de familias, que compraron en estos locales.