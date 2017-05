"Ojalá pueda cumplir mi sueño"

Fotos EUFÓRICO. Así, revoleando la camiseta y saltando, festejó Pablo Ledesma la clasificación. Lo vivió como hincha.

22/05/2017 -

"Estamos a dos pasitos, o tal vez a uno. Estamos con mucha esperanza y mucha ilusión de la gente. Somos nosotros mismos los que los ilusionamos con este equipo de batalladores y de guerreros. Gracias a Dios estamos donde queremos. Ahora hay que jugar con dientes apretados y a dejar todo. La final tiene que quedar aquí en La Banda. Creo que es algo histórico lo que se va a vivir así que estoy muy contento por eso", así arrancó la charla con EL LIBERAL Pablo Ledesma, autor del gol del triunfo del Albo.

El delantero aceptó que el equipo no jugó bien. "La ansiedad juega un papel importante, más allá de que seamos jugadores de experiencia. Eso nos ha jugado en contra porque no ha sido el mejor partido nuestro. En La Rioja hicimos un gran partido y hoy pensábamos llevarlos por delante pero el rival también juega y tiene buenos jugadores", analizó.

"Cuando no se juega bien, aparecen las individualidades. Sacamos pecho y fuerzas del interior nuestro. Es fundamental tener jugadores que pueden cambiar el destino de un partido, esa es la ventaja que tenemos y por eso estamos en la final", agregó.

El gol del "Chueco" vino con dedicatoria: "Para mi familia, que siempre está apoyando. Para la gente de Central, que les he prometido que vamos a ascender y ojalá pueda cumplir ese sueño. Y para el presidente David que se porta de mil maravillas conmigo".

Pablo es confeso hincha de Central y espera coronar su carrera con un ascenso. "Lo vivo al día a día, uno no sabe el destino final. Lo último que quería era cumplir mi sueño de ascender con el equipo de mis amores y ojalá Dios me ayude a cumplirlo. Estamos muy cerquita. Todo el mundo sabe que soy hincha, me ha tocado salir de aquí y no estar en los peores momentos pero uno es profesional. Me dolía la realidad que le tocaba al club pero hoy es otra y hay que disfrutarlo en cada entreno, cada partido, cada viaje, cada concentración", contó.

De cara a la final, dio una muestra cabal de confianza: "Este equipo puede jugarle de igual a igual a cualquiera y en cualquier cancha. Afinando un poquito lo que venimos haciendo, y no perdiendo la memoria, vamos a ganar tranquilamente la serie, estoy convencido de eso".

"A los dos partidos hay que jugarlos y hay que ganarlos. El mejor va a ascender y va a tener su regalo. Creo que nosotros hicimos una excelente campaña, con cuatro goles en contra en doce partidos, de los cuáles ganamos diez. Tenemos una defensa muy sólida, un mediocampo batallador y adelante siempre estuvimos finos a la hora de definir", concluyó el goleador bandeño.