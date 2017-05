Larroque y Abal Medina se cruzaron con dichos en Twitter

22/05/2017 -

El jefe de La Cámpora, Andrés ‘El Cuervo’ Larroque , y el senador nacional Juan Manuel Abal Medina (PJ-Frente para la Victoria) intercambiaron chicanas en la red social Twitter.

El diputado kirchnerista le reprochó al ex jefe de Gabinete que haya dicho en una entrevista que una postulación de la ex mandataria sería funcional al Gobierno de Cambiemos.

‘Tu comportamiento en el Senado es hacerle el juego al Gobierno’, escribió Larroque. Luego, Abal Medina le envió unas declaraciones del ex ministro Axel Kicillof, quien también sostiene que la ex presidenta "no debería presentarse en los próximos comicios y preservarse para 2019. No discutamos así entre nosotros, no sirve", apuntó.