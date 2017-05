El país compró más de cien toneladas de uranio por más de U$S 13 millones

Fotos MERCADO. El uranio natural tiene un costo que ronda los U$S 129 el kilogramo de este material que se utiliza con fines energéticos.

22/05/2017 -

La Argentina importó, en 2016, un total de 106.661 kilos de uranio natural por un valor de US$ 13,7 millones, a un promedio de U$S 129 por kilo; mientras que de uranio enriquecido se compraron 8.477 kilos por un total de U$S 8,9 millones a U$S 1.060 por kilo en promedio.

Para realizar un análisis de beneficios-desventajas de producir uranio en el país debe considerarse que el mercado en el mundo difiere del resto de las materias primas, ya que no solo debe evaluarse su precio ‘spot’ (en torno a 58 U$S/kg) sino también los costos de importación que Argentina paga, según fuentes del sector.Más del 80% del uranio mundial se vende en forma privada mediante contratos entre compradores y vendedores que poseen un alcance de entre 3 y 15 años.