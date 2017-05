Está a favor de que los clásicos tengan una relectura acorde al tiempo que se vive

Fotos "Donde haya algo genuino puede haber una gran historia".

-Por aquello de que los clásicos deben quedar tal como son, ¿es partidaria de un relectura o de que la telenovela debe quedar tal como es?

-Yo siempre voy a optar por la libertad y por la necesidad de expresión de cada uno. O sea, si hay quienes sienten que deben hacerlo, yo estoy totalmente de acuerdo. Yo creo que los clásicos, para que estén vivos, tienen que tener relecturas también. Un clásico siempre está abriendo caminos. A mí me parece que está muy bien si se vuelve a hacer con toda la responsabilidad y el fervor con que se hizo "La extraña dama" en 1989, puede ser fantástico porque es una gran historia que habla de un conflicto ético y que trasciende lo religioso. Va directamente a lo más profundamente humano, a las cosas que nos enfrentamos los seres humanos. Me parece que son momentos necesarios de que se hablen de estas cosas. De modo que, yo no creo que empañe para nada lo ya hecho. Donde haya algo genuino puede haber una buena historia. Si la pueden contar con algo genuino, sin querer parecerse a nada, ahí está el material para ser utilizado y volver a reencontrarse con la gente.