Antes de que la convocaran, Luisa ya soñaba con protagonizar la exitosa novela

Fotos Luisa compartió historia y los triunfos con Jorge Martínez.

22/05/2017 -

-¿Cómo llegó a usted la propuesta para interpretar a Gina Falcone?

-Fue muy sugestivo. En realidad, yo había terminado en Canal 9 mi último trabajo. Luego, tuve un hijo varón al que amamanté durante diez meses. Yo miraba esos programas donde se hablaba sobre lo que se estaba produciendo. Me acuerdo de que yo deseaba profundamente que, alguna vez, me tocara interpretar una historia tan interesante como parecía esa historia de "La extraña dama" que iba a dirigir Diana Álvarez. Al papel de Gina Falcone lo iba a hacer Jeanette Rodríguez. Después de dejar de amamantar a mi hijo, tomé un curso con el maestro Juan Carlos Gene para volver a entrenar. Fue allí que me llamó Juan David Deliseche, un director muy querido con quien había hecho muchos éxitos en Canal 9. Él me dijo que iba a llamarme Omar Romay, el hijo de Alejandro Romay, para proponerme hacer "La extraña dama" ya que Jeanette Rodríguez se había ido. Él me cuenta que quería hacer una novela tan buena como "Venganza de mujer". Me contó que al ver que no tenían a quién poner fue Alejandro Romay quien le dijo: "Bueno, ponela a Luisita". Fue totalmente inesperado, pero de alguna manera soñado también.