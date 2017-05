Carmen Barbieri confesó que está feliz de volver al hotel Amerian de Las Termas durante la temporada de invierno

22/05/2017 -

Carmen Barbieri aprovechó su visita al programa de Mirtha Legrand para anunciar su vuelta al hotel Amerian Carlos V, de Las Termas de Río Hondo, con un nuevo espectáculo desde el 1 de julio.

"He sido muy feliz en Santiago del Estero el año pasado, es el único Santiago que me ha hecho bien (en referencia a su escandalosa separación de Bal)", señaló la capocómica, quien no ahorró en elogios hacia la ciudad termal.

Barbieri volverá a Las Termas para formar parte de la temporada teatral de invierno, y según anticipó el productor a EL LIBERAL, la idea de la actriz es repetir los tres meses del año pasado, en los que tuvo un arrollador éxito. La actriz se presentará de jueves a domingo, tal como lo hizo el año pasado.

Por otra parte, Carmen confesó que estuvo enojada durante un tiempo con Mirtha porque alguien la bajó del programa. "Yo sé que no fue a pedido tuyo, sino de dos personas a quienes quiero mucho", señaló la actriz.

"La Chiqui" admitió que le dolió mucho la reacción de Barbieri de no querer atenderla, aunque reconoció que era verdad lo que contaba. Explicó que tenía que ver con la reconciliación de Nito Artaza y Miguel Ángel Cherutti, quienes fueron los que pidieron estar solos en la mesa.

"No fue a último momento porque yo me mandé a hacer la ropa y me compré los zapatos", sostuvo Carmen en su intento de justificar el enojo con la conductora.

Lo cierto es que aquel malestar pasó y Mirtha le brindó espacio a Barbieri para hablar de sus proyectos y su vida.