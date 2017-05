"La extraña dama" no deja de erizarle la piel a Luisa

22/05/2017 -

Por Emilio Marcelo Jozami (@emiliojozami)

A casi 30 años de su estreno, "La extraña dama" tendría una remake. La novela que fue furor a finales de los 80 y que llegó a marcar 40 puntos de rating, estaba protagonizada por Luisa Kuliok y Jorge Martínez y se emitía por Canal 9. Ante las fuertes versiones de su regreso, Luis Kuliok habló con EL LIBERAL, en exclusiva.

-Jorge Martínez dijo, "me encanta la idea de una remake", en relación a "La extraña dama". ¿Vuelve aquella exitosa ficción o es una expresión de deseo?

-No tengo aún respuestas para esa pregunta. Eso lo sabrán quienes estén pensando en hacer eso realidad. Muchas veces se lanzó ese rumor. No sé si vuelve.

-¿Qué sucede con usted cuando le recuerdan esta novela icónica de su trayectoria?

-A mí se me remueve el corazón y la memoria porque fue un paso muy importante hacer ese gran personaje que era Gina Falcone. A mí me permitió poder comunicar mi trabajo más allá de los mares. Fue la posibilidad que tuve de llegar a públicos de lo más distantes, incluso hasta Turquía, en esta época en la que vienen tantos productos desde ahí. En Israel, por ejemplo, fue furor la historia de esta monja, y además salíamos con nuestras propias voces y subtitulado en hebreo, de manera que la gente empezó a aprender el español a partir de "La extraña dama", cosa extraordinaria y me llegaban cartas escritas en castellano.

-¿Adónde más la llevó esta ficción?

-En Italia, por ejemplo, nuestras voces salían dobladas, y mi voz estaba doblada por la misma actriz que doblaba a Meryl Streep en sus películas. De manera que yo tenía la misma voz que Meryl Streep doblada. La profesional que lo hacía se llamaba Rossella Izzo, y era formidable porque supo captar mi respiración, mi modo expresivo y hacía que ese doblaje fuera estupendo para mi propia expresión. Cuando ‘La extraña dama’ fue premiada en Italia yo agradecí a los dobladores porque son la mitad de una persona. Así que para mí esta novela fue un gran paso de crecimiento en la comunicación, en la posibilidad de llegar a gente de todos lados y comprobar que los seres humanos tenemos siempre las mismas inquietudes, los mismos miedos, los mismos deseos, y el anhelo de encontrar la verdad y cuáles son nuestras mejores acciones por uno y por el otro; y aprender también de renuncia, que es de lo que habla la historia de "La extraña dama".