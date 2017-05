El público le sigue regalando su cariño

22/05/2017 -

-Hay una página en Facebook titulada "Las novelas de Luisa Kuliok son inolvidables".

-La gente es tan generosa, lo sigue a uno y lo ama. Eso es lo que más me compromete. Me da mucho pudor. Me crea más responsabilidad y por eso que tantas veces digo no a propuestas. Uno va adquiriendo un vínculo amoroso con ese público con el que ha compartido tardes, momentos. Es impresionante lo que uno puede movilizar en las vidas de las personas que para mí es de enorme compromiso. Es algo que nunca imaginé. Yo no trabajé para eso. Nunca trabajé para ser famosa ni exitosa. Estaba acostumbrada al mundo que me contagió mi madre: lo poético, el otro, la belleza de los grandes autores. Yo quería ser actriz porque mi mamá quería ser actriz. Mi mundo fue el de poder, a través de la imaginación, pegar un salto hacia algo mejor, hacia una superación de lo que somos. Trabajé para contar historias con la mayor y mejor honestidad posible. La verdad, yo tengo una deuda con el público para siempre y eso involucra un deber de persona.