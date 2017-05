Lizy Tagliani no se olvidó de su ex

22/05/2017 -

A fines de febrero, su relación con Federico de Nichilo llegó repentinamente a su fin luego de un hecho policial que lo tuvo como protagonista y por el que quedó detenido por hurto.

A varios meses de ese episodio, Lizy Tagliani abrió su corazón y se confesó en diálogo con Agarrate Catalina, el programa radial que se transmite por La Once Diez: "Me cuesta mucho relacionarme amorosamente, yo nunca sufrí ni fui egoísta a la hora de sentir. ‘Ahora que soy famosa se acercan por amor, por dinero, o por lo que fuera. Nunca tengo ese pensamiento", comentó la humorista.

"La última relación me dejó enamorada porque yo me enteré prácticamente al mismo tiempo que los medios. No es que la relación venía desgastada, es más, estábamos por festejar el año de noviazgo. Fue una sorpresa tan grande que me quedé enamorada. A veces, lo extraño", cerró, sincera Lizy, quien este año llegó a la televisión con la ficción "Quiero vivir a tu lado".