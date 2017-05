Gaetani ya no pelea con su costado sexy, pero quiere mostrar algo más

22/05/2017 -

El paso del tiempo y su larga carrera profesional hicieron que Romina Gaetani (40) no sea sólo una talentosa actriz, sino que enfoque su mirada en la música y se comprometa con lo social. Un ejemplo de esto último es que se puso la camiseta de Greenpeace y fomenta la defensa ecológica.

‘Estoy en un nuevo momento de mi vida. No creo en la casualidades, sino en las causalidades. Ya no tengo miedo de decir lo que pienso o siento. Tomé conciencia. No podría usar ese tapado de piel o esa cartera de cuero de marca que servía para entrar a cierto círculo social. No es que uno cambie de la noche a la mañana, debe hacerlo lentamente", aseguró la morocha, asumiendo su nuevo rol, pero sin dejar de ser la mujer sexy de la tele.

En relación a su belleza y al mote de "actriz sexy", Gaetani agregó: "En un momento estuve peleada con la chica sexy de la tele. Hoy ya no. Soy esa chica, pero también tengo un contenido. Puedo actuar, cantar y también hacer un documental de un año en el Amazonas. Amo actuar, pero necesito decir más cosas", contó.