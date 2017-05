Graciela Borges esquiva la grieta entre los actores

22/05/2017 -

A Graciela Borges, sus más de 50 filmes, que sobrepasan ampliamente el número de participaciones en la televisión y el teatro, la posicionan como una diva de cine, de esas que cada vez son más difíciles de encontrar. Cuando se le pregunta algo relacionado con el séptimo arte, Borges no evita la emoción y reflexiona: "El cine es un amor eterno. Siempre recordamos, en buenos o malos momentos, qué nos pasó cuando vimos aquellas películas que quedaron en nuestras retinas. Ese fue uno de los motivos por los que me dediqué a la actuación, emocionar. Es lo que más amo".

A pesar de haber trabajado con los más grandes artistas y cineastas de varias generaciones y reconocer el profundo sentimiento que siente por esta forma de arte, Graciela afirmó, sorpresivamente: "Recién en los últimos largometrajes que hice empecé a disfrutar del trabajo. Antes lo hacía aplicadamente aunque sufría los horarios, me cansaba mucho. No es que ahora me relaje mucho, pero ‘gozosa’ a la hora de filmar, no estaba. No podría explicarlo bien porque una cosa son los sentimientos y otra los pensamientos. Ahora lo hago con más alegría, no sé si influirá en el resultado final, pero yo me siento mucho mejor en el proceso". No obstante, aclaró: "Siempre que estreno una película, o que se estrene toda película nacional, es motivo de celebración".

En un momento difícil para los actores, en el que la ideología es puesta sobre la mesa a la hora de contratar y las diferencias políticas generan un debate sin fin, Graciela admitió que evita la controversia. "No hablo de la grieta ni nada parecido, jamás. Uno está en este mundo para simplemente caminar cada día, un paso tras otro, haciendo lo mejor posible sin esperar resultados. Si me salgo de ese derrotero y estoy angustiada por esas cosas que no están en mi mundo, me haría daño. Me dedico a lo artístico, y a lo humano, pero del lado de la gente. Hacer y estar cerca de la gente que hace las cosas con amor", remarcó.

En la actualidad, Graciela ensaya la ópera prima del fotógrafo Gaby Rocca que quiere transformarse en cineasta, y su rutina es de trabajo a tiempo completo pues continúa con el ciclo de teatro "Entre nosotros", con el que gira por todo el país. En este espectáculo, la actriz abre su mundo íntimo al público, con quien comparte anécdotas y recuerdos que nadie conoce. "Lo que más me gusta de hacer esta obra es conocer ciudades muy lejanas, algunas de difícil acceso, y poca población. La gente lo agradece mucho y son las funciones más extraordinarias que un actor puede hacer", comentó.

Graciela está feliz de ver cómo cada vez más gente está volviendo a disfrutar del cine. "Ir a ver una película no es sólo observar, es un hecho social, compartir, y a eso debemos apuntar", reflexionó.