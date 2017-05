Un ex de Ricardo Fort aseguró que el millonario no era querido por su familia

22/05/2017 -

Luego del escándalo que se desató por una guerra millonaria entre la familia Fort, la ex pareja de Ricardo, Rodrigo Díaz, salió a respaldar a Gustavo Martínez -tutor de los hijos del millonario fallecido- de quien se dijo que había pedido a los Fort una cuenta a su nombre.

"Me dolió porque Gustavo es un trabajador, que nunca necesitó nada de ellos. Es una gran persona y esto me molestó", dijo Rodrigo Díaz.

Sobre los hermanos del chocolatero manifestó: "De ellos no tengo nada que decir, si en su momento me pegaron fue porque no me conocían como persona. Yo sólo conté lo que me decía Ricardo, que sus hermanos no lo querían".

Tratando de poner paños fríos, aunque no tanto, a la disputa Díaz pidió: "Dejemos descansar a Ricardo y que Gustavo viva tranquilo con los nenes porque gracias a él están bien. No sé si lo hubiesen estado con la familia de mi ex".

Acerca de un posible encuentro con Felipe y Marta, los hijos de Fort, expresó: "Siento que en algún momento se dará. Si algún día los veo, no voy a lucrar con eso, si ese es el miedo de la familia de Fort, que se queden tranquilos que no será así".