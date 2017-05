Actriz de El Sultán contó doloroso secreto: "Me pidieron que abortara"

Fotos Meryem Uzerli atravesó todo el embarazo sola. El padre de su hija no quiere tener ninguna relación con ella, ni siquiera ahora que la niña creció.

22/05/2017 -

La ficción turca "El Sultán" cosecha cada día un poco más de éxito en la Argentina, el cual se refleja en los números del rating que la posiciona en primer lugar del prime time de la televisión argentina, a través de la pantalla de Telefé.

Y sin duda uno de los personajes de la historia que más cautiva a los seguidores es Hurrem, una hermosa mujer que logró conquistar a Suleiman I (Halit Ergenc) y convertirse en una de esposas.

Fue la actriz turco-alemana Meryem Uzerli, de 31 años, quien dio vida a la mujer fuerte de "El Sultán" alcanzando una fama sin precedente en Turquía.

Mientras grababa la serie, Meryem vivió en un hotel en Estambul durante dos años. Tras ganar una serie de premios y ser portada de revistas turcas como Marie Claire e In Style, la actriz dejó la producción en el 2013 debido a problemas de salud.

Efectivamente, se dijo que sufría el "síndrome de agotado", una condición en la cual se reducen las capacidades físicas y mentales de la personas debido al exceso de trabajo, estrés y presión. Esto obligó a los productores a reemplazar a la actriz por Vahide Perçin, faltando 12 meses para el fin de las grabaciones.

Tras renunciar a "El Sultán", la joven se fue a Alemania y anunció que estaba embarazada de su ex novio Can Ates, con quien rompió la relación debido al engaño de él. Hoy es madre de una pequeña niña llamada Lara.

Ahora la bella "Hurrem" confesó el drama que vivió hace un tiempo cuando optó por ser madre.

Sucede que ella llevaba una conflictiva relación amorosa junto a Can Ates, con quien vivió violentos episodios principalmente psicológicos pues no lograba entender la exposición que tenía su mujer, que no pudiesen ir a ningún lado tranquilos y la culpaba a ella porque la prensa los perseguía. A tal punto llegó su ira un día que la dejó sola en una fiesta, sin dinero para volver a su casa.

Pero lo peor vino cuando la actriz quedó embarazada pues Ates le pidió que abortara."Estábamos en shock, él me dijo ‘tengo dos hijos, no quiero a este hijo, no lo acepto. Necesitas abortar, será lo mejor para ti, ¿verdad?’ Quedé en silencio y el siguió ‘Creerán que renunciaste a la ficción (El Sultán) por tu embarazo, no por tu enfermedad, nadie te va a creer. Ese bebé lo arruinará todo’", confesó la actriz.

Y agregó: "Me rehusé a un aborto. Sí, mi hija no tendrá un padre, pero esa no fue mi decisión, fue la de otros. Él no quiere verla por el resto de su vida. Respeto su decisión, la mía fue ser madre".