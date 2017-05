Mirtha: "No apoyé la dictadura, terminen con eso"

22/05/2017 -

"Yo jamás apoyé la dictadura. Trabajé en esa época como toda la Argentina. Pero jamás ayudé. No conocí a un militar en mi vida, más que a mi cuñado", señaló Mirtha Legrand (90), en el inicio del programa Almorzando con Mirtha Legrand.

El encendido argumento de la diva obedece a una nota elogiosa que le dedicó el prestigioso diario francés Le Monde, donde además de reconocerla como una formidable entrevistadora, tras el reportaje al presidente Mauricio Macri, la publicación hacía referencia al tema de la dictadura.

"Terminen con eso, por favor, porque me molesta muchísimo", fue el pedido de Legrand. ‘Es más, fui contratada y luego mi contrato no era válido y no pude trabajar en Canal 7", recordó.

Es un tema sensible de la época más oscura de la historia de la Argentina. Por eso, cada vez que se la vincula con la dictadura militar, Mirtha Legrand aclarará enfáticamente que no existe un solo dato que pueda comprometerla. No es la primera vez que "La Chiqui" se ve obligada a aclarar en público su relación con los militares.