Alfano habló sobre los rumores de relación con el ex represor Massera

Angustiada por lo que asegura ser una infamia aberrante, Graciela Alfano no pudo contener el llanto en la mesa de Mirtha Legrand y reiteró que no tuvo nada que ver con ningún alto mando de la dictadura militar.

“Pienso en mis hijos y en mi familia. Mi mamá murió con un dolor enorme”, manifestó la actriz, al referirse a los daños ocasionados hacia su familia, luego de las acusaciones sobre un supuesto romance con el ex almirante Emilio Massera.

Alfano contó que las acusaciones la perjudicaron en todos los aspectos. En lo laboral, marcó que no la llaman para ningún trabajo en la tv desde hace cinco años, y en lo personal relató el sufrimiento de sus seres queridos.

“Cuando te cae, te cae. Me mataron, pero no van a matar a mis hijos. Antes los voy a matar yo. Y por mis hijos doy todo”, se descargó la actriz.

“A mi me hundió una persona que no estaba bien de la cabeza. Y hubo una gran parte de la sociedad que le daba la razón. ¿Por qué? Porque yo era linda y el hombre tenía poder”, explicó Alfano sobre las denuncias de una hijastra de un ex guardaespalda de Massera.