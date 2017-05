El nuevo look de Salma Hayek que sorprendió a Instagram

Fotos FOTO TOMADA DE SOPITAS.COM

Hoy 17:59 -

A los 50 años, la actriz mexicana Salma Hayek ha sorprendido a sus usuarios de Instagram y a sus fans con un nuevo look.

Las imágenes que compartió en su cuenta personal de Instagram, se la puede ver con una llamativa cabellera de color rosado.

Las imágenes de su nuevo look ha cosechado más de 90 mil me gusta y cientos de comentarios alabando a la actriz.

A los 50 años, la actriz mexicana Salma Hayek ha sorprendido a sus usuarios de Instagram y a sus fans con un nuevo look.



Las imágenes que compartió en su cuenta personal de Instagram, se la puede ver con una llamativa cabellera de color rosado.



Las imágenes de su nuevo look ha cosechado más de 90 mil me gusta y cientos de comentarios alabando a la actriz.