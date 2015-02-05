CARTELERA TV / CINE / SHOWS / 23 de Mayo de 2017

A LAS 22.45 LIBERTAD DE OPINIÓN

Hoy 21:35 -

CANAL 7

08.00 DEBATE ABIERTO

08.30 PAUSA EN FAMILIA

08.35 NICK JR.

09.30 MORFI, TODOS A LA MESA

11.30 SORTEO DE TÓMBOLA MATUTINA

11.45 MORFI, TODOS A LA MESA (CONTINUACIÓN)

12.30 TELEFE NOTICIAS

13.00 NOTICIERO 7 1ºRA. EDICIÓN

14.00 SORTEO DE MONO FECHAS

14.10 SORTEO DE TÓMBOLA VESPERTINA

14.30 TIEMPO DE AMAR

15.30 MI ÚLTIMO DESEO

16.30 EL SECRETO DE FERIHA

17.30 CORTÁ POR LOZANO

19.00 CASO CERRADO

20.00 NOTICIERO 7 EDICIÓN CENTRAL

21.30 JOSUÉ Y LA TIERRA PROMETIDA

22.30 SORTEO DE TOMBOLA NOCTURNA

22.45 LIBERTAD DE OPINIÓN

23.45 EL SULTÁN

01.30 PAUSA EN FAMILIAl

AMÉRICA

12.00 TE CUENTO

13.00 INTRUSOS

15.30 PAMELA A LA TARDE

17.15 INFAMA

18.50 AMÉRICA NOTICIAS

20.00 POLÉMICA EN EL BAR

CANAL 9

15.00 AMORES CON TRAMPA

16.00 UN CAMINO HACIA EL DESTINO

17.00 COMBATE

17.45 CONFRONTADOS

19.00 TELENUEVE CENTRAL

20.30 BENDITA

TELEVISIÓN PÚBLICA

14.00 COCINEROS

16.00 CLÁSICO NACIONAL

18.00 BALCANES SALVAJES

19.00 TODO TIENE UN PORQUÉ

20.00 MUNDIAL SUB-20 COREA 2017

22.00 SUPERMAX

EL TRECE

14.30 EL DIARIO DE MARIANA

16.30 ÉSTE ES EL SHOW

18.00 MEDCEZIR

18.45 A TODO O NADA

20.00 TELENOCHE

21.30 A TODO O NADA

CANAL14

11.00 BÁSQUET POR CANAL 14 (f) OLÍMPICO vs. INSTITUTO (JUEGO 1) ®

12.30 TIEMPO PARA COMPARTIR

13.30 FÓRUM

14.00 NOTICIERO 7 (1º EDICIÓN)

15.00 TELÓN ABIERTO

15.30 EL CLÁSICO: CENTRAL ARGENTINO VS. AMÉRICO TESORIERI

17.30 LA COCINA DE TIC

18.00 VA DE NUEVO

18.30 PARA TODA MUJER

19.30 ARABESC

20.00 ANIMALANDIA

20.30 SANTIAGO PUEBLO QUE BAILA

21.00 RUIDO DE MOTORES

21.30 NOTICIERO 7 (2º EDICIÓN)

22.30 PASIÓN POR ELTURF

23.00 EL PODIO

23.30 EN MÉRITO

CANAL 4

13.00 NOTI EXPRESS

14.00 FOLCLUB

14.30 DEPORTE EXPRESS MUNDO MITRE

17.00 CONTACTO

17.30 ALGO EN COMÚN

19.30 PUERTO PESCA

PELÍCULAS

CINEMAX

08.19 HELLBOY II. EL EJÉRCITO DORADO

10.37 LA BATALLA DE RIDDICK

13.03 CAZADORES DE SOMBRAS. CIUDAD DE HUESOS

15.39 GHOST RIDER. ESPÍRITU DE VENGANZA

17.26 HELLBOY II. EL EJÉRCITO DORADO

19.44 QUIERO MATAR A MI JEFE 2

22.00 GAME OF THRONES 03 EPS 08

23.08 LA LEYENDA DE HÉRCULES


TCM

07.38 AMNESTY. THE HUMAN RIGHTS CONCERTS - THE STRUGGLE CONTINUES

08.39 LA LAGUNA AZUL

10.34 EL MISTERIO DE LA LIBÉLULA

12.32 LA PANTERA ROSA

13.02 UN EQUIPO MUY ESPECIAL

15.27 EL FRANCOTIRADOR

18.52 XENA. LA PRINCESA GUERRERA

19.42 ALF

20.08 CASADOS CON HIJOS (TEMPORADA 6)

20.34 LA NIÑERA

21.00 DONNIE BRASCO

23.26 LA PANTERA ROSA

23.56 RIESGO TOTAL


TNT

08.33 HÉROE DE CENTRO COMERCIAL

10.22 CRUZANDO EL LÍMITE

12.09 LO MEJOR DE LOS BILLBOARD MUSIC AWARDS® 2017

12.12 OPERACIÓN PELIGROSA

13.59 LA BATALLA DEL AÑO

16.08 AMOR A SEGUNDA VISTA

18.04 LO MEJOR DE LOS BILLBOARD MUSIC AWARDS® 2017

18.07 MONSTERS UNIVERSITY

20.10 LO MEJOR DE LOS BILLBOARD MUSIC AWARDS® 2017

20.13 UNA PAREJA EXPLOSIVA 2

22.00 CAPITÁN AMÉRICA Y EL SOLDADO DEL INVIERNO


CINECANAL

09.00 TRES CERDITOS Y UN BEBÉ

10.30 EL SUEÑO DE UNA NOCHE DE VERANO, DE WILLIAM SHAKES

12.50 EL DEFECTO MÁS PERFECTO

14.40 ALVIN Y LAS ARDILLAS 2

16.25 LOS 4 FANTÁSTICOS Y SILVER SURFER

18.10 YO, ROBOT

20.10 JOHNNY ENGLISH RECARGADO

22.00 HITMAN. AGENTE 47

23.45 A LA ... CON LOS ZOMBIES


SPACE

06.59 EL RESCATE

09.20 INFIERNO BAJO TIERRA

11.25 ICEMAN

12.55 300

15.03 SUPERMAN REGRESA

18.02 LINTERNA VERDE

20.17 TERROR EN LO PROFUNDO

22.00 EXTINCTION


SONY

08.30 SEINFELD

09.00 LAS REGLAS DEL JUEGO

10.00 CÓMO CONOCÍ A TU MADRE

12.00 LOBO ADOLESCENTE

14.00 RECUPERANDO EL CAMINO

15.00 THE VOICE

16.00 ¿Y DÓNDE ESTÁN LAS RUBIAS?

18.00 CÓMO CONOCÍ A TU MADRE

A DÓNDE IR

DELFINA RESTOBAR

(ROCA sur 353)

+HOY, A LAS 22, EL CINECLUB MELIES PROYECTARÁ LA PELÍCULA “LOS SIETE MAGNÍFICOS”, CON DENZEL WASHINGTON, CHRIS PRATT, ETHAN HAWKE, VINCENT D’ONOFRIO, BYUNG-HUN LEE, MANUEL GARCÍA RULFO Y MARTIN SENSMEIER.

BELLAS ALAS

(BELGRANO sur 1807)

+MIÉRCOLES 24, A LAS 19.30, VELADA POÉTICA MUSICAL, CON LA COORDINACIÓN DE SANDRA LÓPEZ PAZ.

TEATRO 25 DE MAYO

(AVELLANEDA 387)

+JUEVES 1º DE JUNIO, A LAS 22, “MI FAMILIA ES ASÍ”.

+ SÁBADO 10 DE JUNIO, A LAS 21, SANTIAGO BAILA.

+JUEVES 22, ABRACADABRA, CON PETER ALFONSO, “EL POLACO”, FREDDY VILLARREAL, ILIANA CALABRÓ Y SILVINA LUNA, ENTRE OTROS.

CINES

SUNSTAR

REY ARTURO: LA LEYENDA DE LA ESPADA (3D):

FANTASÍA (+ 13 años)

HOY AL 24/05-16:40 (Cast) 19:20 (Cast)

REY ARTURO LA LEYENDA DE LA ESPADA (2D):

FANTASIA (+ 13 años)

HOY AL 24-05 -22:00 (Subt)

UN JEFE EN PAÑALES (3D):

COMEDIA (ATP)

HOY AL 24/05 17:00 (Cast)

GUARDIANES DE LA GALAXIA 2(3D):

AVENTURA, ACCIÓN (+ 13 años)

HOY 19/10 (Cast) 22:00 (Subt)

GUARDIANES DE LA GALAXIA 2(2D):

AVENTURA, ACCIÓN (+ 13 años)

HOY AL 24/05-16:40 (Cast)

un JEFE EN PAÑALES (2D):

COMEDIA (ATP)

HOY AL 24/05 18:00 (Cast)

HUYE (2D):

TERROR (+ 16 años)

HOY -20:00 (Cast) 22:40 (Subt)

ALIEN COVENANT(2D):

SUSPENSO (+ 16 años)

HOY AL 24/05-17:30 (Cast) 20:00 (Cast) 22:00 (Subt) 00:40

(Subt)

LOS PIRATAS DEL CARIBE 5 (3D)

AVENTURA (+ 13 AÑOS )

24/05 - 00:45 (Cast)

LOS PIRATAS DEL CARIBE 5 (2D)

AVENTURA (+ 13 AÑOS )

24/05 - 00:45 (Subt)

PROGRAMACIÓN SUJETA A MODIFICACIONES SIN PREVIO AVISO

HÍPER LIBERTAD

ALIEN COVENANT 16 AÑOS ESTRENO CASTELLANO 2D 17:55- 20:20- 22:50- (TODOS LOS DÍAS) VIERNES $50

GUARDIANES DE LA GALAXIA VOL 2 13 AÑOS

CASTELLANO 2D 20:10- (TODOS LOS DÍAS) VIERNES $50

EL REY ARTURO: LA LEYENDA DE LA ESPADA APTA 13 AÑOS

CASTELLANO 2D 22:40- (TODOS LOS DÍAS) VIERNES $50

RÁPIDOS Y FURIOSOS 8 APTA 13 AÑOS

CASTELLANO 2D 17:10- 22:20- (TODOS LOS DÍAS) VIERNES $50

UN JEFE EN PAÑALES ATP

CASTELLANO 2D 17:30- 19:50- (TODOS LOS DÍAS) VIERNES $50

 
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