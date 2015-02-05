CARTELERA TV / CINE / SHOWS / 23 de Mayo de 2017
A LAS 22.45 LIBERTAD DE OPINIÓN
Por El Liberal
Hoy 21:35 -
CANAL 7
08.00 DEBATE ABIERTO
08.30 PAUSA EN FAMILIA
08.35 NICK JR.
09.30 MORFI, TODOS A LA MESA
11.30 SORTEO DE TÓMBOLA MATUTINA
11.45 MORFI, TODOS A LA MESA (CONTINUACIÓN)
12.30 TELEFE NOTICIAS
13.00 NOTICIERO 7 1ºRA. EDICIÓN
14.00 SORTEO DE MONO FECHAS
14.10 SORTEO DE TÓMBOLA VESPERTINA
14.30 TIEMPO DE AMAR
15.30 MI ÚLTIMO DESEO
16.30 EL SECRETO DE FERIHA
17.30 CORTÁ POR LOZANO
19.00 CASO CERRADO
20.00 NOTICIERO 7 EDICIÓN CENTRAL
21.30 JOSUÉ Y LA TIERRA PROMETIDA
22.30 SORTEO DE TOMBOLA NOCTURNA
22.45 LIBERTAD DE OPINIÓN
23.45 EL SULTÁN
01.30 PAUSA EN FAMILIAl
AMÉRICA
12.00 TE CUENTO
13.00 INTRUSOS
15.30 PAMELA A LA TARDE
17.15 INFAMA
18.50 AMÉRICA NOTICIAS
20.00 POLÉMICA EN EL BAR
CANAL 9
15.00 AMORES CON TRAMPA
16.00 UN CAMINO HACIA EL DESTINO
17.00 COMBATE
17.45 CONFRONTADOS
19.00 TELENUEVE CENTRAL
20.30 BENDITA
TELEVISIÓN PÚBLICA
14.00 COCINEROS
16.00 CLÁSICO NACIONAL
18.00 BALCANES SALVAJES
19.00 TODO TIENE UN PORQUÉ
20.00 MUNDIAL SUB-20 COREA 2017
22.00 SUPERMAX
EL TRECE
14.30 EL DIARIO DE MARIANA
16.30 ÉSTE ES EL SHOW
18.00 MEDCEZIR
18.45 A TODO O NADA
20.00 TELENOCHE
21.30 A TODO O NADA
CANAL14
11.00 BÁSQUET POR CANAL 14 (f) OLÍMPICO vs. INSTITUTO (JUEGO 1) ®
12.30 TIEMPO PARA COMPARTIR
13.30 FÓRUM
14.00 NOTICIERO 7 (1º EDICIÓN)
15.00 TELÓN ABIERTO
15.30 EL CLÁSICO: CENTRAL ARGENTINO VS. AMÉRICO TESORIERI
17.30 LA COCINA DE TIC
18.00 VA DE NUEVO
18.30 PARA TODA MUJER
19.30 ARABESC
20.00 ANIMALANDIA
20.30 SANTIAGO PUEBLO QUE BAILA
21.00 RUIDO DE MOTORES
21.30 NOTICIERO 7 (2º EDICIÓN)
22.30 PASIÓN POR ELTURF
23.00 EL PODIO
23.30 EN MÉRITO
CANAL 4
13.00 NOTI EXPRESS
14.00 FOLCLUB
14.30 DEPORTE EXPRESS MUNDO MITRE
17.00 CONTACTO
17.30 ALGO EN COMÚN
19.30 PUERTO PESCA
PELÍCULAS
CINEMAX
08.19 HELLBOY II. EL EJÉRCITO DORADO
10.37 LA BATALLA DE RIDDICK
13.03 CAZADORES DE SOMBRAS. CIUDAD DE HUESOS
15.39 GHOST RIDER. ESPÍRITU DE VENGANZA
17.26 HELLBOY II. EL EJÉRCITO DORADO
19.44 QUIERO MATAR A MI JEFE 2
22.00 GAME OF THRONES 03 EPS 08
23.08 LA LEYENDA DE HÉRCULES
TCM
07.38 AMNESTY. THE HUMAN RIGHTS CONCERTS - THE STRUGGLE CONTINUES
08.39 LA LAGUNA AZUL
10.34 EL MISTERIO DE LA LIBÉLULA
12.32 LA PANTERA ROSA
13.02 UN EQUIPO MUY ESPECIAL
15.27 EL FRANCOTIRADOR
18.52 XENA. LA PRINCESA GUERRERA
19.42 ALF
20.08 CASADOS CON HIJOS (TEMPORADA 6)
20.34 LA NIÑERA
21.00 DONNIE BRASCO
23.26 LA PANTERA ROSA
23.56 RIESGO TOTAL
TNT
08.33 HÉROE DE CENTRO COMERCIAL
10.22 CRUZANDO EL LÍMITE
12.09 LO MEJOR DE LOS BILLBOARD MUSIC AWARDS® 2017
12.12 OPERACIÓN PELIGROSA
13.59 LA BATALLA DEL AÑO
16.08 AMOR A SEGUNDA VISTA
18.04 LO MEJOR DE LOS BILLBOARD MUSIC AWARDS® 2017
18.07 MONSTERS UNIVERSITY
20.10 LO MEJOR DE LOS BILLBOARD MUSIC AWARDS® 2017
20.13 UNA PAREJA EXPLOSIVA 2
22.00 CAPITÁN AMÉRICA Y EL SOLDADO DEL INVIERNO
CINECANAL
09.00 TRES CERDITOS Y UN BEBÉ
10.30 EL SUEÑO DE UNA NOCHE DE VERANO, DE WILLIAM SHAKES
12.50 EL DEFECTO MÁS PERFECTO
14.40 ALVIN Y LAS ARDILLAS 2
16.25 LOS 4 FANTÁSTICOS Y SILVER SURFER
18.10 YO, ROBOT
20.10 JOHNNY ENGLISH RECARGADO
22.00 HITMAN. AGENTE 47
23.45 A LA ... CON LOS ZOMBIES
SPACE
06.59 EL RESCATE
09.20 INFIERNO BAJO TIERRA
11.25 ICEMAN
12.55 300
15.03 SUPERMAN REGRESA
18.02 LINTERNA VERDE
20.17 TERROR EN LO PROFUNDO
22.00 EXTINCTION
SONY
08.30 SEINFELD
09.00 LAS REGLAS DEL JUEGO
10.00 CÓMO CONOCÍ A TU MADRE
12.00 LOBO ADOLESCENTE
14.00 RECUPERANDO EL CAMINO
15.00 THE VOICE
16.00 ¿Y DÓNDE ESTÁN LAS RUBIAS?
18.00 CÓMO CONOCÍ A TU MADRE
A DÓNDE IR
DELFINA RESTOBAR
(ROCA sur 353)
+HOY, A LAS 22, EL CINECLUB MELIES PROYECTARÁ LA PELÍCULA “LOS SIETE MAGNÍFICOS”, CON DENZEL WASHINGTON, CHRIS PRATT, ETHAN HAWKE, VINCENT D’ONOFRIO, BYUNG-HUN LEE, MANUEL GARCÍA RULFO Y MARTIN SENSMEIER.
BELLAS ALAS
(BELGRANO sur 1807)
+MIÉRCOLES 24, A LAS 19.30, VELADA POÉTICA MUSICAL, CON LA COORDINACIÓN DE SANDRA LÓPEZ PAZ.
TEATRO 25 DE MAYO
(AVELLANEDA 387)
+JUEVES 1º DE JUNIO, A LAS 22, “MI FAMILIA ES ASÍ”.
+ SÁBADO 10 DE JUNIO, A LAS 21, SANTIAGO BAILA.
+JUEVES 22, ABRACADABRA, CON PETER ALFONSO, “EL POLACO”, FREDDY VILLARREAL, ILIANA CALABRÓ Y SILVINA LUNA, ENTRE OTROS.
CINES
SUNSTAR
REY ARTURO: LA LEYENDA DE LA ESPADA (3D):
FANTASÍA (+ 13 años)
HOY AL 24/05-16:40 (Cast) 19:20 (Cast)
REY ARTURO LA LEYENDA DE LA ESPADA (2D):
FANTASIA (+ 13 años)
HOY AL 24-05 -22:00 (Subt)
UN JEFE EN PAÑALES (3D):
COMEDIA (ATP)
HOY AL 24/05 17:00 (Cast)
GUARDIANES DE LA GALAXIA 2(3D):
AVENTURA, ACCIÓN (+ 13 años)
HOY 19/10 (Cast) 22:00 (Subt)
GUARDIANES DE LA GALAXIA 2(2D):
AVENTURA, ACCIÓN (+ 13 años)
HOY AL 24/05-16:40 (Cast)
un JEFE EN PAÑALES (2D):
COMEDIA (ATP)
HOY AL 24/05 18:00 (Cast)
HUYE (2D):
TERROR (+ 16 años)
HOY -20:00 (Cast) 22:40 (Subt)
ALIEN COVENANT(2D):
SUSPENSO (+ 16 años)
HOY AL 24/05-17:30 (Cast) 20:00 (Cast) 22:00 (Subt) 00:40
(Subt)
LOS PIRATAS DEL CARIBE 5 (3D)
AVENTURA (+ 13 AÑOS )
24/05 - 00:45 (Cast)
LOS PIRATAS DEL CARIBE 5 (2D)
AVENTURA (+ 13 AÑOS )
24/05 - 00:45 (Subt)
PROGRAMACIÓN SUJETA A MODIFICACIONES SIN PREVIO AVISO
HÍPER LIBERTAD
ALIEN COVENANT 16 AÑOS ESTRENO CASTELLANO 2D 17:55- 20:20- 22:50- (TODOS LOS DÍAS) VIERNES $50
GUARDIANES DE LA GALAXIA VOL 2 13 AÑOS
CASTELLANO 2D 20:10- (TODOS LOS DÍAS) VIERNES $50
EL REY ARTURO: LA LEYENDA DE LA ESPADA APTA 13 AÑOS
CASTELLANO 2D 22:40- (TODOS LOS DÍAS) VIERNES $50
RÁPIDOS Y FURIOSOS 8 APTA 13 AÑOS
CASTELLANO 2D 17:10- 22:20- (TODOS LOS DÍAS) VIERNES $50
UN JEFE EN PAÑALES ATP
CASTELLANO 2D 17:30- 19:50- (TODOS LOS DÍAS) VIERNES $50