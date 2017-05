Hoy 22:35 -

¡Buen día! Las críticas lastiman, desalientan, provocan, a veces una rabia incontenible. Cuesta mucho rezar por los críticos, pero cuando se lo logra en serio, una profunda paz inunda el alma. Hay una plegaria del padre Zezinho en un librito que se llama “Disculpa, Dios, no sé rezar”. No se la pierda:

“Tuve rabia cuando me criticaron. Y fue tanta y tan fuerte que los llamé en aquella forma que, según tu Hijo, basta para condenar a una persona al fuego de la Genhena (Mt 5, 22).

Fui criticado, Dios. Hablaron mal de mí y de mi trabajo. No vieron nada bueno en lo que yo hago e hice, y cuando no pudieron negar lo bien que aparentemente cumplo, inventaron un adjetivo para descalificarme como persona.

Juzgaron mi trabajo, juzgaron mis intenciones, juzgaron mi intimidad, juzgaron mis objetivos, juzgaron todo y no dejaron en pie de lo que construí con dolor, insomnios y renuncias de tantos años.

Cuando lo supe, no dije nada. Pero, a medida que sabía que quien lo hizo era gente que nunca me vio, o me vio de pasada, la rabia fue aumentando. ¿Qué derecho tienen para hacer esto? ¿Por qué? ¿Con qué intención destruyen un trabajo solamente porque no recito los mismos vocablos de liberación de ellos o no rezo con las mismas frases? ¿Será que no percibieron que pienso como ellos y hasta hago más que ellos?

La vanidad entró en mí y me dejé dominar por la rabia. Disculpa, Dios. No aprendí que la crítica forma parte de la cruz de quien habla tu evangelio. No me acordé que las críticas más inconsistentes, más crueles y feroces y más destructoras parten de aquellos que quisieron hacer lo mismo y que, por alguna razón, no lo consiguieron (...).

Señor, bendice a mis enemigos, no importa lo que hayan dicho o hecho para disminuir la fuerza de mi profecía. Ellos también son profetas. Muchas veces más sinceros y coherentes que yo. Que yo aprenda con ellos, todavía herido por causa de ellos. Amén”.

