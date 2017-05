FÚNEBRES | 23 de Mayo de 2017

Hoy 22:58 - FALLECIMIENTOS





- Carmen Estela Gallo (Loreto)

- Victorio Castillo

- Rita Nora Quiroga

- Alberto De Toro Tejedor (La Banda)

- Pedro Rodolfo Ponce (Loreto)

- Héctor Augusto Carrizo

- Jorge Enrique Bonemberg

- Francisco Avendaño

- Hugo Alberto Díaz

- Juan Ruperto Lizárraga (Las Termas)

- Damián Alejandro Godoy

Sepelios Participaciones

AGUIRRE, SUSANA NATIVIDAD Dra. (q.e.p.d.) Falleció el 20/5/17|. Su prima Marta Rosa Giménez, sus hijos Diego y Adriana, participan su fallecimiento. Que descanses en paz.

AGUIRRE, SUSANA NATIVIDAD Dra. (q.e.p.d.) Falleció el 20/5/17|. Dr. Manuel A. Yorbandi acompaña con dolor fallecimiento de hermana de Lidia Aguirre, compañera Anses.

AGUIRRE, SUSANA NATIVIDAD Dra. (q.e.p.d.) Falleció el 20/5/17|. Compañeras de sector personal Lidia y Patricia acompañan a hermana de compañera Anses Lidia Aguirre.

AGUIRRE, SUSANA NATIVIDAD DRA. (q.e.p.d.) Falleció el 20/5/17|. Consejo directivo, Tribunal de Ética, Tribunal de Especialidades, Departamento de Docencia y Capacitación, Comisión de Asesoramiento Laboral y Departamento Jurídico del Consejo Medico de Santiago del Estero participan con profundo pesar el fallecimiento de su matriculada. Ruegan oraciones en su memoria.

AGUIRRE, SUSANA NATIVIDAD DRA. (q.e.p.d.) Falleció el 20/5/17|. El presidente del Consejo Médico de Santiago del Estero, Dr. David Jarma participa con profundo pesar el fallecimiento de su colega. Ruegan oraciones en su memoria.

AGUIRRE, SUSANA NATIVIDAD DRA. (q.e.p.d.) Falleció el 20/5/17|. El Colegio de Médicos de Santiago del Estero participas con profundo pesar el fallecimiento de la Dra. Susana Natividad Aguirre, socia de la institución. Ruega oraciones en su querida memoria.

AGUIRRE, SUSANA NATIVIDAD DRA. (q.e.p.d.) Falleció el 20/5/17|. La Sociedad de Obstetricia y Ginecología de Santiago del Estero, participa con profundo dolor el fallecimiento de la Dra. Susana Natividad Aguirre. Ruega oraciones en su memoria.

ARDILES, ELBA TERESA (q.e.p.d.) Falleció el 21/5/17|. Personal directivo, docente y de maestranza del Colegio Nuestra Señora de la Misericordia acompañan a su hijo Daniel Bazán en este difícil momento. Elevan oraciones en su memoria.

AVENDAÑO, FRANCISCO (q.e.p.d.) Falleció el 22/5/17|. Su compañera Natividad Coronel, hnos. Martin Avendaño, Mario Garcia, Petrona Garcia, hija del corazon Zulma Coronel, sobrinos,participan su fallec. sus restos serán inhumados a las 9 hs. en cement. La Piedad. C.D. Posta de Yatasto 1272. Servicio Caruso Cia. Arg. de Seguros- ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS SRL.

AVENDAÑO, FRANCISCO (q.e.p.d.) Falleció el 22/5/17|. Se nos fue una gloria del fútbol Santiagueño, Francisco "Paco" Avendaño quien vistiera la casaca de Estudiante de huaico Hondo, a los 69 años de edad. Ramón "Bochocha" Mattar y Familia participan su fallecimiento y acompañan a la familia en el dolor.

BONEMBERG, JORGE ENRIQUE (q.e.p.d.) Falleció el 22/5/17|. Su esposa Aurelia del Valle, hijos Pablo, Vanina, Jorge, h. pol. Gabriel Gomez, Anabel, nietos Benjamín, Valentin, Participan su fallecimiento, sus restos serán inhumados a las 15 hs. en el cementerio La Piedad. C. D. P.L.Gallo 330 S.V. Servicio ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS SRL.

BONEMBERG, JORGE ENRIQUE (q.e.p.d.) Falleció el 22/5/17|. Que en este descanso eterno el Señor te proteja con su mirada " Compañeros y amigos de Vani la acompañan a ella y su flia. por la perdida de su Papá; Caro, Karina, Lucy, Nika, Nancy, Paula, Alejandro, Patricia y Fabiana, participan su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

BONEMBERG, JORGE ENRIQUE (q.e.p.d.) Falleció el 22/5/17|. "Dichosos los de corazón limpio porque ellos verán a Dios". Alicia Roldán y Mario Coronel participan con gran pesar su fallecimiento y acompañan a Vanina y familia en tan doloroso momento. Ruegan oraciones en su memoria.

BONEMBERG, JORGE ENRIQUE (q.e.p.d.) Falleció el 22/5/17|. Nancy, Patricia, Ichy y Capa, participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a su amigo Pablo en estos momentos de pesar. Ruegan por su descanso en el Señor.

BONEMBERG, JORGE ENRIQUE (q.e.p.d.) Falleció el 22/5/17|. La representante legal Lic. Silvia Carrera, los apoderados legales Lic. Claudia Cancinos, PBRO. Sergio Quinzio y personal de SAED (sede administrativa de escuelas diocesanas) participan del fallecimiento del papá de su compañera Vanina. Ruegan oraciones en su memoria.

BONEMBERG, JORGE ENRIQUE (q.e.p.d.) Falleció el 22/5/17|. Los compañeros de SAED de su hija Vanina: Gabriela, Fabián, Álvaro, Emanuel, Emilia, Paula, Ana, Mariella, Xavier, Dorita, Bryan, Adriana, María del Carmen, Noelia y Ibette, Teresita, Cristina, Pablo, Luis, Miguel, Alejandro, Luis, Adrian, Patricia, Marisa, Andrea, Agustín, participan del fallecimiento de su papá . Elevan oraciones en su memoria.

BONEMBERG, JORGE ENRIQUE (q.e.p.d.) Falleció el 22/5/17|. Los colegios del Obispado de Santiago del Estero participan del fallecimiento del papá de la C.P. Vanina.

BONEMBERG, JORGE ENRIQUE (q.e.p.d.) Falleció el 22/5/17|. Familia Carrera participan con dolor su fallecimiento y acompañan a su familia en este doloroso momento.

BONEMBERG, JORGE ENRIQUE (q.e.p.d.) Falleció el 22/5/17|. "Yo soy la resurrección y la vida, quien cree en Mí aunque muera vivirá y todo el que cree no morirá jamás". El Círculo de amigas Anawin: Yuli, Pauli, Piki, Roxi, Dani, Ali, y Rosi participan con profundo dolor su fallecimiento, acompañan a Vanina y su familia en tan triste momento. Elevan oraciones en su memoria.

BONEMBERG, JORGE ENRIQUE (q.e.p.d.) Falleció el 22/5/17|. Silvina Alejandra Garcia y familia, participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su querida memoria.

BONEMBERG, JORGE ENRIQUE (q.e.p.d.) Falleció el 22/5/17|. "El que cree en mí, aunque muera, vivirá dice Jesús". Sus consuegros Alberto Gómez y Noemí Rondano, sus hijos Diego y Natalia, Gabriel y Vanina, Hernán y Pamela, Mariano y Yesi, Mirta, Cintia y Maxi, sus nietos Evangelina, Francisco e Indiana, Benjamín y Valentín, participan con dolor y tristeza el fallecimiento de su amigo Pochi y acompañan a su flia. en este momento. Elevamos oraciones al Altísimo y esperamos su Resurrección.

BONEMBERG, JORGE ENRIQUE (q.e.p.d.) Falleció el 22/5/17|. Directivos y Empleados del Frigórifico Lalo. Flia. Rondano, participan con dolor y acompañan a Vanina y Gabriel su fallecimiento.Rogamos oraciones por su alma.

BONEMBERG, JORGE ENRIQUE (q.e.p.d.) Falleció el 22/5/17|. Que brille para el la luz que no tiene fin". Por el eterno descanso de Jorge Enrique, su cuñada Rosa Manzur de Bonemberg, hijos Cynthia y Walter, Jorge, Marcelo, Erika y Luis, Solange y René, nietos y bisnietos elevan oraciones en su memoria.

CÁRDENAS, RAÚL FRANCISCO (q.e.p.d.) Falleció el 21/5/17|. Un homenaje a la amistad, y un gran agradecimiento a Dios, que siempre tiene algo para sorprendernos y nos espera para regalarnos un amigo en el tiempo y el lugar que menos imaginamos. Especialmente hoy ya no estás luchador. En tu juventud junto a nosotros para levantar lo que hoy es el santuario Santa Rita y continuaste en tu trabajo de vecinalista en el centro vecinal de nuestro barrio Jorge Newbery. Raulito la amistad que dejaste ennoblece, hace crecer, nos descubre la verdad del ser. Dalinda Rita Turbay de Pesce, su esposa Manuel Gregorio Pesce, sus hijos Rosa Isabel y flia; Marta Inés y flia, José Manuel y flia. acompañan a su esposa, e hijas en este difícil momento.

CÁRDENAS, RAÚL FRANCISCO (q.e.p.d.) Falleció el 21/5/17|. Los padres y alumnos de sala de 4 del Nivel Inicial del colegio La Asunción participan con dolor el fallecimiento del esposo de la Seño Silvia y acompañan a toda su familia en tan difícil momento. Elevan oraciones en su memoria.

CÁRDENAS, RAÚL FRANCISCO (q.e.p.d.) Falleció el 21/5/17|. Sofía Tejerina y flia. participan con dolor del fallecimiento del esposo de su Seño Silvia. Elevan oraciones en su memoria.

CÁRDENAS, RAÚL FRANCISCO (q.e.p.d.) Falleció el 21/5/17|. "No es más que un hasta luego, no es más que simple adiós, muy pronto junto al fuego nos reuniremos". Gracias por estar siempre listo. Grupo Gral. Manuel Belgrano.

CÁRDENAS, RAÚL FRANCISCO (q.e.p.d.) Falleció el 21/5/17|. Las puertas del cielo se abrieron para vos y los ángeles te dan la bienvenida. Tus vecinos y amigos Hugo y Azu, sus hijas Silvina y Mechy y sus respectivas familias acompañan a su esposa Silvia, hija Pauli y demás familiares participando con dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su querida memoria.

CÁRDENAS, RAÚL FRANCISCO (q.e.p.d.) Falleció el 21/5/17|. El Centro de Jubilados y Pensionados "Lazos de amistad" participan su fallecimiento y acompañan en el dolor a sus socios y amigos Leonor Phifs y Félix Scurra y familia.

CÁRDENAS, RAÚL FRANCISCO (q.e.p.d.) Falleció el 21/5/17|. Domingo Ruiz y flia; Marcela Abalos y flia; Liliana y María de Los Angeles Gerez, participan el fallecimiento del hermano de su amiga Mercedes. Rogamos oraciones en su memoria

CARRIZO, HÉCTOR AUGUSTO (q.e.p.d.) Falleció el 22/5/17|. Sus hijos Héctor Emilio, Silvia Marcela, hijo político Luis Alberto Muratore Montesino, sus hermanas Inés, Zuli y demás familiares. Sus restos serán inhumados hoy 9 hs. en el cementerio La Piedad. Cobertura IOSEP. SERVICIO REALIZADO POR COCHERIA NORTE - La Plata Nº 162 Tel. 4219787.

CARRIZO, HÉCTOR AUGUSTO (q.e.p.d.) Falleció el 22/5/17|. "Vivirás por siempre en nuestros corazones". Sus tíos Yeny y Vitín Gattás, primos hermanos. Vale, Matías y Víctor participan con dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

CASTILLO, VICTORIO (q.e.p.d.) Falleció el 21/5/17|. Sus hijos Alda, Kuka y Virginia. Sus nietos, bisnietos y demás familiares. Sus restos fueron inhumados ayer en el cementerio de Maco. SERVICIO REALIZADO POR COCHERÍA NORTE - La Plata Nº 162 Tel. 4219787.

DÍAZ, HUGO ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 22/5/17|. Su esposa Raquel Ledesma, hijos Germán Alberto Diaz, hijos pol. Silvia, nietos Mauricio y Gaby y demás familiares, participan su fallecimiento, sus restos serán inhumados a las 11 hs. en el cementerio La Piedad. CD. La Malvinas 2894. Servicio Caruso Cia. Arg. de Seguros. ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS SRL.

DÍAZ, HUGO ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 22/5/17|. Te fuiste al cielo para embellecernos con tu luz propia, y en silencio con la paz y la ternura en tu rostro, reflejo sereno de quién a entrado en el camino de la vida sin fin. Dejaste un vacío enorme en nuestras vidas, pero nos queda el consuelo de que ya vuelas en paz en un lugar donde ya no hay dolor. Te amaremos y te recordaremos por siempre en cada paso, en cada suspiro. Su esposa Raquel, su hijo Germán, hija política Valeria; sus nietos Mauricio y Gabriel; hermanos y sobrinos participan su fallecimiento. Son velados en el domicilio de calle Islas Malvinas 2894, Bº J. Kenedy y serán inhumados hoy a las 11 en el cementerio La Piedad.

GODOY, DAMIÁN ALEJANDRO (q.e.p.d.) Falleció 22/5/17|. Su padre David, su madre Lorena, hermanos Abigail, Abril y Agostina, sus abuelos Cacho, Marta, su tía Ema. Sus restos fueron inhumados en el cementerio La Piedad. SEPELIO SANTIAGO.

GÓMEZ, JULIO ATILIO (Crio. Myor. R) (q.e.p.d.) Falleció el 19/5/17|. Cuando lamenten mi partida cierren sus ojos al mundo y pronuncien una oración ferviente que llegue a mi espíritu, pues me he elevado a la vida eterna. Patricia Orieta y familia participan con dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

GUERRIERO, MABEL PASTORA (q.e.p.d.) Falleció el 20/5/17|. José Raúl Huardene y María Isabel Pérez Nazar de Huardene e hijos participan con profundo dolor su fallecimiento y piden una oración en su memoria.

MEDINA, NÉSTOR PORFIDIO (q.e.p.d) Falleció en Bs. As. el 19/5/17|. Leandro Taboada y María Inés de Gorostiza y familia participan con profundo pesar el fallecimiento del entrañable amigo Néstor. Ruegan oraciones por su eterno descanso.

MEDINA, NÉSTOR PORFIDIO (q.e.p.d) Falleció en Bs. As. el 19/5/17|. Sofía y Ramona Paz participan su fallecimiento, rogando al Altísimo por su descanso eterno y resignación para su familia.

MEDINA, NÉSTOR PORFIDIO (q.e.p.d) Falleció en Bs. As. el 19/5/17|. Negro, eras una excelente persona, y padre simpático, trabajador, orgulloso de tu hijo y por sobre todo respetuoso, mirabas a todos por igual, estabas siempre presente dedicando los mejores recuerdos, increíble y paciente, nunca te olvidaremos amigo y compañero del alma. Te queremos muchísimo. Su compañera y amiga Zulema Diaz, su esposo Raúl Santillán y su hija Silvina, participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

MONTES DE OCA, MARÍA AZUCENA (q.e.p.d.) Falleció el 18/5/17 en la Pcia. de Córdoba|. Eduardo Bonacina, su esposa Marta Lezana y sus hijos participan con profundo dolor del fallecimiento de su prima y ruegan oraciones a su querida memoria.

QUIROGA, RITA NORA (q.e.p.d.) Falleció el 22/5/17|. Su hermana María Angélica Quiroga de Castellano, Luis Castellano y sus hijos Luis, Víctor Manuel, Mariano, María Angélica, Carlos y Rodrigo con sus respectivas flias., participan con dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

QUIROGA, RITA NORA (q.e.p.d.) Falleció el 22/5/17|. Su hermana Martha Nélida Quiroga de Ruiz, sus hijos Víctor Manuel, José Eduardo y Jorge Martin, quienes nunca olvidarán a su tía madre Norita, participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan arciones en su memoria.

QUIROGA, RITA NORA (q.e.p.d.) Falleció el 22/5/17|. Querida tía siempre te recordaremos con mucho cariño. Sus sobrinos Manuel Ruiz, José Eduardo Ruiz y Jorge Martín Ruiz con su sobrina nieta Daira Ruiz y Constanza Ruiz participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

QUIROGA, RITA NORA (q.e.p.d.) Falleció el 22/5/17|. Miguel Ángel Ibarra y Ana María Orieta, participan su fallecimiento. Acompañan en estos tristes momentos a su hermana Gloria y demás familiares. Elevan oraciones en su querida memoria. Sus restos serán sepultados hoy a las 10 en el cementerio La Piedad.

QUIROGA, RITA NORA (q.e.p.d.) Falleció el 22/5/17|. El amigo de tus sobrinos; Luis Salomón Domínguez y su esposa Romina Bravo Suarez, participan con dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

QUIROGA, RITA NORA (q.e.p.d.) Falleció el 22/5/17|. Beatriz Delcolla, participa el fallecimiento de su querida amiga Norita. Eleva oraciones rogando por su descanso eterno.

QUIROGA, RITA NORA (q.e.p.d.) Falleció el 22/5/17|. Adela González, sus hijos Ing. Daniel Horacio y Dra. Fabiana Irene Gunther, participan con dolor el fallecimiento de su amiga Norita. Hasta pronto amiga.

QUIROGA, RITA NORA (q.e.p.d.) Falleció el 22/5/17|. Lionel D. Moya, su esposa Emma Mercedes Figueroa, sus hijos Ing. Lionel Gustavo., Ing. Blanca Luciana y Dr. Rafael O. Moya con sus respectivas flias., participan acongojados el fallecimiento de Norita y acompañan a Gloria y su flia. en este momento de ddolor. Descansa en paz.

QUIROGA, RITA NORA (q.e.p.d.) Falleció el 22/5/17|. Querida compañera del secundario, te despedimos con mucho dolor. Tu recuerdo permanecerá siempre en nuestros corazones. Promoción 62 y 63 de escuela del Centenario.

QUIROGA, RITA NORA (q.e.p.d.) Falleció el 22/5/17|. Elías Abdala y flia, participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

QUIROGA, RITA NORA (q.e.p.d.) Falleció el 22/5/17|. Maria Antonia Ger de David, sus hijos Leopoldo, Maria Alejandra y Angélica Mercedes, participan su fallecimiento y acompañan a la flia. en tan difícil momento. Ruegan oraciones en su memoria.

QUIROGA, RITA NORA (q.e.p.d.) Falleció el 22/5/17|. Lady Delfina Teleña y flia., participan con mucho dolor tu partida querida amiga, El Señor Jesús te tendrá a su lado en el Paraíso Eterno.

QUIROGA, RITA NORA (q.e.p.d.) Falleció el 22/5/17|. Mercedes Goñi y Santiago Herrera, participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

QUIROGA, RITA NORA (q.e.p.d.) Falleció el 22/5/17|. Tus amigos despiden a Norita; Carlos Aguero, Marcia Santi, sus hijos Ignacio y Maria Eugenia acompañan a su querida flia., en estos momentos de dolor. Ruegan oraciones en su encuentro con el Señor.

SÁNCHEZ, FERNANDO DANIEL (q.e.p.d.) Falleció el 19/5/17|. La Rectora, Lic. Natividad Nassif y el Vicerrector, Dr. Publio Araujo, el Honorable Consejo Superior, Decanos, Vicedecanos, Secretarios del Rectorado, Consejeros Directivos, Docentes, No Docentes y los integrantes de la Comunidad Universitaria de la Universidad Nacional de Santiago del Estero, expresan sus condolencias por el fallecimiento de marido de la Sra. Bióloga María Elvira Paz de la Facultad de Cs. Forestales. Acompañan en este difícil momento a su familia y elevan oraciones en su memoria.

SÁNCHEZ, FERNANDO DANIEL (q.e.p.d.) Falleció el 19/5/17|. El Decano de la Facultad de Cs. Forestales Dr. Víctor Hugo Acosta, la Vicedecana Lic. Elsa Ibarra de Gómez, los Consejeros Directivos, los Secretarios del Decanato, Personal Docente, No Docente y alumnos de la Universidad Nacional de Santiago del Estero, expresan sus condolencias por el fallecimiento del marido se la Sra. Bióloga María Elvira Paz de la Facultad antes mencionada. Acompañan en este difícil momento a su familia y elevan oraciones en su memoria.





Invitación a Misa

CONCHA VILLARRUEL, EMILCE BETIANA (q.e.p.d.) Falleció el 28/6/11|. Sus padres y hermanos invitan a la misa hoy a las 20.30 hs en la parroquia San José del Bº. Belgrano. con motivo de cumplirse un nuevo natalicio.

FLORES TABOADA, MARTA INÉS Prof. (q.e.p.d.) Falleció el 14/5/17|. Su primo hermano Felipe del Valle Taboada y Magdalena López invitan a la misa que se oficiará hoy a las 20.30 en la iglesia Catedral Basílica, al cumplirse 9 días de su fallecimiento.

LEDESMA, MIRIAM DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 14/5/17|. Su esposo Alberto, sus hijos Alberto , Carlos y su hija del corazón Ludmila que nunca te olvidara, agradecen a la Dra. Llugdar, Dr. Alderete y Dr. Ugozoli y todo el personal del centro Nefrológico Noroeste, familiares, amigos y vecinos, gracias a todos, e invitamos a la misa hoy a las 20.30 hs en la parroquia San José del Bº Belgrano. Con motivo de cumplirse 9 días de su partida a la Casa del Señor.

LEDESMA, MIRIAM DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 14/5/17|. Solo nos queda el consuelo de pensar que aunque ahora estas en el cielo vela por nosotros. Siempre te recordaremos. Sus compadres Daniel Pérez y Sofía; sus ahijados Rita, Franco y Emilse,. sus sobrinos y demás familiares, invitan a la misa hoy a las 20.30 hs en la parroquia San José, con motivo de cumplirse 9 días de su partida a la Casa del Señor.





Agradecimientos

Recordatorios

----------------------------------------





GÓMEZ DÍAZ, LUIS RODRIGO (q.e.p.d.) Falleció el 23/12/11|. Rodry: hijo querido, tus huellas quedaran en lo que te gustaba hacer, en los que te amamos. Hijo mío amor de tu madre ya pasaron 5 años y 5 meses de tu partida, tu nombre sigue guardado en mi alma y el amor esta tan intacto como cuando estabas aquí a mi lado. No existe un día en que te extrañe, en que te espere llegar a casa. Un día te veré y no habrá despedida, el dolor no formara parte de nuestro encuentro, te extrañamos mucho Ro. Te amamos. Tus padres Luis y Negri, tus hermanas Ale y Fabi, tu hija Zafi, tu abu Pila, tus sobrinos Rodri, tu ahijado Gaby, familiares, amigos y vecinos nos reuniremos hoy a las 17 hs en tu gruta, al recordar un mes más de tu inesperada partida. Rodri, vivirás eternamente en nuestros corazones.

GÓMEZ DÍAZ, LUIS RODRIGO (q.e.p.d.) Falleció el 23/12/11|. Rodri: hijito querido de mi alma, tesoro de mi vida, el amor que me has regalado en esta vida, desde el mas allá, me acompaña siendo mi refugio y tu caricia que alimenta mi ser para poder seguir. Se que siempre estas a mi lado por más incomprensible que sea tu partida, la que tanto dolor ha dejado, el que llevare hasta nuestro encuentro definitivo. Te amo mi ángel, tu madrina y tía Elva que te extraña. Hoy nos reuniremos en tu gruta a las 17 hs al cumplirse 5 años y 5 meses de tu vida espiritual.





Responsos

Traslado de Restos

La Banda

Sepelios Participaciones

----------------------------------------





DE TORO TEJEDOR, ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 21/5/17|. "Tu confianza en Dios te dará la vida eterna". Sus hijos, nietos y bisnietos. Ruegan por el eterno descanso de su alma. Sus restos fueron inhumados en el Cementerio Jardín del Sol. Servicio Fúnebre Nueva Empresa Gorostiza.

DE TORO TEJEDOR, ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 21/5/17|. Sus sobrinos Adalberto Suarez, Mary Tejedor, Mary Carmen y Martín Suarez; Daniel Fiad y Verónica Correjidor y sus respectivas familias, participan con profundo dolor su fallecimiento. Sus restos fueron inhumados en el Cementerio Jardín del Sol. Rogamos oraciones en su memoria.

DE TORO TEJEDOR, ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 21/5/17|. "La Gloria del Padre Celestial sea para aquel que se preparo para la Vida Eterna". Manuel Ríos junto a sus hijos, Sandra, Fabian, Pablo y Ernesto; y las esposas de sus hijos Angela, Roxana, Sandry, más sus nietos Alam, Exequiel, Meli, Loana, Luca, Ariadna, Ximena, Valentina, participan con profundo dolor la partida de nuestro querido Pastor y amigo. Ruegan oraciones en su memoria.

DE TORO TEJEDOR, ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 21/5/17|. Gabriel Occhionero, Mónica Salomón y personal de Frutas y Verduras San Miguel, participan con dolor del fallecimiento de su amigo Don Toro. Elevan una oración en su memoria.

DE TORO TEJEDOR, ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 21/5/17|. "Fuiste la luz que brilló para quienes te conocimos que vivirá eternamente en nuestros corazones". Eddy Chara, Sandra, Graciela Pereyra, participamos con profundo dolor tu partida al Reino de los Cielos. Elevamos oraciones en su memoria.

DE TORO TEJEDOR, ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 21/5/17|. Acompañan en el dolor a su familia: Esther Minguez de Azar, Robell Azar. Luis Vicente Azar e hijos; Hugo José Azar y flia; Daniel Azar y flia. Ruegan una oración por su descanso eterno.

GÓMEZ ABRAM, ROQUE MANUEL Arq. (q.e.p.d.) Falleció en Salta el 14/5/17|. Raúl Valladares y familia, participan con dolor el fallecimiento del hermano de su dilecto amigo Ruli y de todos sus familiares. Elevan oraciones en su memoria.

GÓMEZ ABRAM, ROQUE MANUEL Arq. (q.e.p.d.) Falleció en Salta el 14/5/17|. "Que tu alma llegue a lo más alto del Cielo". Vecinos de sus hermanos Carlitos y Alcira, Eduardo R. Cura, Sarita Manzur, sus hijos Vanessa, Deborah, Eduardo y sus respectivas flias, participan con profundo dolor su fallecimientoy elevan oraciones en su memoria.

ROBLES, RAMÓN HUMBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 21/5/17|. Su sobrino CPN. Norberto José Zanni y flias, participan con dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

ROBLES, RAMÓN HUMBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 21/5/17|. "Señor, tu hijo ya está ante ti, recíbelo en tus brazos y dale el descanso eterno". Su prima política Beatriz Alcalde de Filippi, sus sobrinos Silvia, Gustavo Filippi y sus respectivas familias, participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

ROBLES, RAMÓN HUMBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 21/5/17|. Sus sobrinos Carlos Juárez, Silvia Mercado de Juárez, sus hijos Jimena, Gastón y Francisco Juárez, participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su querida memoria.

ROBLES, RAMÓN HUMBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 21/5/17|. Su prima Marta Filippi y sus hijas María Soledad y María Serena Arnedo, participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a su familia elevando oraciones en su querida memoria.

ROBLES, RAMÓN HUMBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 21/5/17|. Amigos de su hija Lida: Claudia e hijos, Carlos y Estrella e hijos, participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

ROBLES, RAMÓN HUMBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 21/5/17|. Querida Juana, Magui, Lida y toda la familia, los acompañamos en este momento de profundo dolor, rogando a Dios les de consuelo. Sus familiares Walter Moreno, esposa Susana Mújica, hijos Susana, Claudia, Walter y sus respectivas flias. Elevan oraciones en su memoria.

ROBLES, RAMÓN HUMBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 21/5/17|. Vecina de su hija Lida y familias, Rosa R. de Rucheli y flia, participan con profundo dolor el fallecimiento de su papá, rogando por el eterno descanso de su alma.

ROBLES, RAMÓN HUMBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 21/5/17|. Omar Rama, Mariel Saad de Rama, sus hijos Javier y Daniel participan con profundo dolor el fallecimiento de don Ramón, acompañan a su esposa, a sus hijos Magali, Lida y Adrian y a sus queridos nietos en este difícil momento. Elevan oraciones en su memoria y que brille para el la luz que no tiene fin.

ROBLES, RAMÓN HUMBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 21/5/17|. "No temeré ningún mal, porque tu Señor estás conmigo". Odina de Bustos, sus hijos Lalo y Nely, Chichín y Laura, participan con profundo pesar su fallecimiento, pidiendo consuelo para su esposa, hijas y nietos. Sus restos fueron inhumados en el Cementerio Jardín del Sol.

ROBLES, RAMÓN HUMBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 21/5/17|. Sus amigos: Pinta de Coria, Raúl, Chela, Elsa y flias; Lucia de Saldaña, Nieves de Alvarado e hijos, participan con dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

ROBLES, RAMÓN HUMBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 21/5/17|. "Cristo te llamó y hoy te recibe en su morada de luz y paz". Liva de Scaglioni, sus hijos Rubén y José Omar Scaglioni y flia, participan con profundo pesar su fallecimiento y acompañan a sus familiares en tan duro trance. Elevan oraciones en su memoria.





Invitación a Misa

LEGUIZAMÓN, DOMINGA BERTA (q.e.p.d.) Falleció el 14/5/17|. Madre, esposa, abuela, hermana, tía, te brindaste a todos sin esperar nada a cambio. Te amamos por siempre y te llevaremos eternamente en nuestros corazones. Su familia invita a la misa que se realizará el día 23/5/17 en la iglesia Sagrado Corazón de Jesús a las 20 hs, con motivo de recordarse el 9º día de su fallecimiento. Rogamos oraciones en su querida memoria.

SORIA, OSCAR ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 23/5/15|. Esposo amado: Hoy hace 2 años que partiste a la morada del Padre Celestial. Cuanto te extraño!! La vida es incierta, implacable y a veces cruel pero no queda otra que vivirla. Fuiste el motor de mis logros y hoy cuanto me cuesta retomar, gracias querido por compartir 44 años, solo me consuela que cada día que pasa más me acerco a ti. Por siempre te amo. Tu esposa Elsa Lilia Carrizo, tus hijos, Liliana, Oscar y Pablo hijos políticos: Pablo R. Rivero y Monica Raggiotti, tus nietos: Florencia, Benjamín, Alvarito, Máximo y Lorenzo, piden una oración en su memoria e invitan a la misa que se oficiara el día Domingo 28/5/17 en la Iglesia Sgo. Apóstol a las 20:00hs.





Agradecimientos

LEGUIZAMÓN, DOMINGA BERTA (q.e.p.d.) Falleció el 14/5/17|.La familia de la extinta Sra. Dominga Berta Leguizamón, agradece infinitamente al cuerpo médico del Centro de Diálisis Fresenius Medical Care en los doctores Juan Carlos Díaz Fernández, Guido Peresín (h) y José Manzur, al plantel de técnicos y mucamos, a la jefa de Enfermería Sra. Carmen Ledesma, al administrador Sr. Pablo Cantos, a las secretarias Valeria, Inés, Adriana y Cristian, a los médicos y enfermeras del servicio de terapia intensiva del Intituto de Cardiología, a propietarios y empleados de Farmacia Galeno, a la obra social Luz y Fuerza, sus directivos y empleados, al Sindicato de Luz y Fuerza con sus directivos y empleados, a sus colaboradoras Esther Mendoza, Clarisa Vallejos, Soledad Barrera y Verónica Saavedra, a la kinesióloga Anita Díaz, al servicio de emergencia Antonio Gubaira con el cuerpo de médicos y enfermeros, al servicio de emergencia Fernando Gorostiza, a los propietarios de remises, Sres. Ariel Ramirez, Marcelo Juarez, Flia Flamenco, al Sr. Alberto Salega y a todas las personas que nos acompañaron en el proceso de su larga enfermedad. A todos muchas gracias y que Dios los colme de bendiciones.





Recordatorios

GIMÉNEZ, SAIDA ALICIA (q.e.p.d.) Falleció el 22/5/16|. Saida después de un año de tu partida, se nos hace imposible no extrañarte, es tan difícil afrontar esta tristeza que nos dejaste. Extrañamos tu presencia en nuestra escuela, escuela que tanto amaste y luchaste por ella, pera sabemos que partistes para estar al lado de Dios y de Rubén, desde allí cuidarás e iluminarás a nuestra escuela, a tu escuela, a los que te querian, a tu familia y nos darás la resignación, porque tú presencia estará siempre con nosotros. Adriana, Ramona, Gladys y Sara.





Responsos

VALDIVIA, MAIRA ANABEL (q.e.p.d.) Falleció el 31/8/11|. Será imposible no recordarte en un día tan especial como hoy tu cumpleaños querida hija Maira, se conmemora un año más de tu llegada al mundo. Partiste al paraíso pero eso no significa que te allá olvidado porque fuiste la mejor hija, la mejor hermana en todo. Te extraño mucho y me gustaría que estuvieras aquí para celebrar tu cumpleaños a lo grande, pero acepto la voluntad de Dios, de haberte llevado al cielo, supongo que hacía mucha falta un ángel como vos. Siempre te voy a extrañar y querer. Donde quieras que estés feliz cumpleaños mi adorado Maira. Sus padres, hermanos y familiares, invitan al responso que se oficiará hoy a las 16:30 hs en el Cementerio La Misericordia, al cumplirse 26 años de su Natalicio.

VALDIVIA, MAIRA ANABEL (q.e.p.d.) Falleció el 31/8/11|. Un 23 de Mayo naciste tú mi princesa soñada, te esperé con tantas ansias de que seas una nena, llegaste, fuiste nuestra princesita de la familia, ibas creciendo picara y divertida y muy malcriada. Tanta felicidad y de pronto por cosas de la vida quiso Dios que nos separemos. Te llevó con él porque te necesitaba para alegrar el cielo. Hija nunca dejamos de extrañarte ni un minuto. Ahora sos mi estrellita que nos guías y nos acompaña siempre, no hemos dejado de extrañarte y amarte nunca. Feliz Cumple mi adorada Maira. Tus padres, hermanos y familiares, invitan al responso que se oficiará a las 16:30 hs en el cementerio La Misericordia, al cumplirse 26 años de su natalicio.





Traslado de Restos

Interior

Sepelios Participaciones

GALLO, CARMEN ESTELA (q.e.p.d.) Falleció el 21/5/17|. Sus hijas Paola, José, Fidel, Noelia y Yesi. Sus nietos Nayeli, Yamila, Elena, Gabriel y Benicio y demás familiares. Sus restos fueron inhumados ayer en el cementerio de Loreto. Cobertura IOSEP. SERVICIO REALIZADO POR COCHERÍA NORTE - La Plata Nº 162 Tel. 4219787.

LIZÁRRAGA, JUAN RUPERTO (q.e.p.d.) Falleció el 21/5/17|. "Yo soy la resurrección y la vida el que cree en mí no morirá jamás". La Comunidad Educativa del Colegio Parroquial Ntra. Sra. de la Salette participa con profundo dolor el fallecimiento del padre de don Ernesto colaborador permanente de esta Institución y ruegan oraciones en su memoria. Las Termas.

PONCE, PEDRO RODOLFO (Rocho) (q.e.p.d.) Falleció el 22/5/17|. Nada mitigará el dolor de no tenerte físicamente a nuestro lado, pero nos reconforta saber que descansas en paz en los brazos de Señor. Su esposa Lita Toloza, sus hijos Dorys y Jota, Alejandro y Natalia y sus adorados nietos Julio y Jalil participan con profundo dolor su fallecimiento sus restos serán sepultados hoy a las 9hs en el cementerio Cristo Rey de la ciudad de Loreto.

PONCE, PEDRO RODOLFO (q.e.p.d.) Falleció el 22/5/17|. Su esposa Lita Toloza, sus hijos Doris, Alejandro, hijos políticos Jota y Natalia, sus nietos Julio, Jalil y demás familiares. Sus restos serán inhumados hoy 9 hs. en el cementerio de Loreto. Cobertura Caruso Cia. Argentina de Seguros S.A. SERVICIO REALIZADO POR COCHERIA NORTE - La Plata Nº 162 Tel. 4219787.

PONCE, PEDRO RODOLFO (Rocho) (q.e.p.d.) Falleció el 22/5/17|. Que el señor te reciba en sus brazos y te haga gozar de la gloria y la misericordia de su amor. Te amaremos por siempre. Su hijo Mario Alejandro Ponce y su hija política Natalia Alejandra Salvatierra, participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan oraciones por el eterno descanso de su alma.

PONCE, PEDRO RODOLFO (Rocho) (q.e.p.d.) Falleció el 22/5/17|. Mi querido viejo, mi amado padre, ya descansas, ya no sufres, ahora disfrutas de la gloria de nuestro Señor. Te amaremos por siempre. Tu hija Dora Mercedes Agudo, su hijo político Julio José Jozami, sus amados nietos Julio y Jalil participan con profundo dolor su partida y elevan oraciones por el eterno descanso de su alma.

PONCE, PEDRO RODOLFO (Rocho) (q.e.p.d.) Falleció el 22/5/17|. Hoy ya estás en paz mi viejo querido. Nos quedamos con los mejores recuerdos, momentos, alegrías y consejos que nos diste. Te amamos gracias por todo y perdón por tan poco. Sus nietos Julio y Jalil Jozami participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones por el eterno descanso de su alma.

PONCE, PEDRO RODOLFO (Rocho) (q.e.p.d.) Falleció el 22/5/17|. Sección Avisos de Diario El Liberal SA. participa su fallecimiento y acompaña a Dorys y familia en estos momentos. Eleva oraciones en su memoria.

PONCE, PEDRO RODOLFO (Rocho) (q.e.p.d.) Falleció el 22/5/17|. Te pedimos Señor que le des el goce de la luz eterna, por sus obras terrenales y por tu bondad como salvador del mundo. Raúl Mattar, Adrian Mattar, Eduardo Mattar, Juan Carlos Quiroga, Daniel Herrero, Ricardo Artaza, Gustavo Banegas y Lucas Soria participan con profundo dolor el fallecimiento del padre de su querido amigo Rocha.

PONCE, PEDRO RODOLFO (Rocho) (q.e.p.d.) Falleció el 22/5/17|. Los amigos de la Aldea San José participan del papá de Alejandro rogando por su eterno descanso y cristiana resignación a su familia.

PONCE, PEDRO RODOLFO (Rocho) (q.e.p.d.) Falleció el 22/5/17|. Marcela Jaime Salvatierra y familia acompañan a Alejandro por este difícil momento ante la pérdida de su padre.

PONCE, PEDRO RODOLFO (Rocho) (q.e.p.d.) Falleció el 22/5/17|. Pedimos una oración por su alma. Las lágrimas se evaporan, las flores se marchitan, la oración la recibe Dios. (San Agustín). Ramona Villalba de Jozami, sus hijos Cristina, Negra, Jota, Sandra, Mary, Abraham y sus respectivas flias participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su querida memoria.

PONCE, PEDRO RODOLFO (Rocho) (q.e.p.d.) Falleció el 22/5/17|. Tu ausencia deja un vacío imposible de llenar. Solo tengo el consuelo de saber que partiste al cielo y a hora descansas en paz. Tus vecinos y amigos de toda la vida. Leo Ledesma, su esposa Natividad, sus hijos Sergio y su esposa Alejandra, Mariel, su esposo Héctor y su hijo Benja, Fabián su esposa Gabriela y su hija Julieta, Nelson y familia, Gaby Ledesma sus hijos Ignacio e Isabella acompañan con profundo dolor a la familia Ponce rogando una oración en su memoria.

PONCE, PEDRO RODOLFO (q.e.p.d.) Falleció el 22/5/17|. Señor recibe a esta bella persona en tu cielo. Personal directivo y docente de la escuela Nº 6 Pedro Pajon de Zarza y el jardín Nº 203 Manuelita de Villa Silipica participan con profundo dolor en el fallecimiento del padre de la Señorita Doris. Que brille para el la luz que no tiene fin.

PONCE, PEDRO RODOLFO (Rocho) (q.e.p.d.) Falleció el 22/5/17|. "Vivirás en el recuerdo de quienes tuvimos la suerte de disfrutar de tu bondad y la dulzura de tu sonrisa". Maria Inés Jozami, Luis Torres y su hijo Luis Ignacio Torres Jozami participan con profundo dolor du fallecimiento.

PONCE, PEDRO RODOLFO (Rocho) (q.e.p.d.) Falleció el 22/5/17|. Marcelo Alfaro, Patricia Ortega, Facundo, Florencia, Joaquín, Rodrigo, Patricia y July participan con profundo dolor el fallecimiento del padre de su querida amiga y "Tía" del corazón Dorys. Ruegan por el eterno descanso de don Rocho y por la resignación para toda su familia. Sus serán sepultados hoy a las 9 hs en el cementerio Cristo Rey de la ciudad de Loreto.





Invitación a Misa

ALDERETE SORIA, OSVALDO ALBERTO (TATI) (q.e.p.d.) Falleció el 22/4/17|. "Si no está tus manos cambiar una situación que te produce dolor, siempre podrás escoger la actitud con la que afrontes ese sufrimiento". La familia de Tati Soria invitan a la misa hoy a las 19 en la Iglesia Nuestra Señora del Perpetuo Socorro. Las Termas.