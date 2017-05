De Marco y Ledesma palpitan la final

Fotos REFERENTES. Pablo Ledesma es uno de los jugadores más importantes del Albo. Hugo De Marco es el goleador del Independiente del Cholo Woitquivich.

23/05/2017

Central Argentino e Independiente de Fernández se medirán el próximo domingo en el partido de Ida de la lleve final del Torneo Federal C, donde buscarán el ansiado ascenso. En conversación con EL LIBERAL, el delantero y emblema del Albo, Pablo Ledesma y el goleador del Aurinegro, Hugo De Marco revelaron lo especial de haber llegado a nueva final.

Ambos realizaron un análisis del rival a enfrentar aunque coincidieron en su pedido que "se viva un partido sin violencia".

El primero en tomar la palabra fue Pablo Ledesma que luego de vestir varias camisetas y con 36 años volverá a disputar un partido definitorio y con la camiseta que lo vio nacer.

"En lo personal, por lo que estoy viviendo pido que los días tengan 50 horas, porque estoy pasando por algo muy lindo. En la calle la gente está muy ilusionada y eso es algo único. Soy un afortunado a poder jugar otra final y con la camiseta del club de la que soy hincha", mencionó el delantero "albo".

Por su parte, Hugo De Marco reveló que disfruta de la previa del partido.

"Una nueva ilusión por concretarse. Lo estoy disfrutando de la mejor manera porque llegar a una final no se da todos los días".

"Uno de los equipos va a tener la posibilidad de representar a la provincia a nivel nacional y nosotros vamos a hacer todo para que sea Independiente", amplió el surgido de Independiente de Beltrán.

En cuento al próximo rival, Pablo Ledesma admitió que son equipos que se conocen a la perfección.

"Somos dos equipos que ya nos conocemos. Nos enfrentamos muchas veces. Ellos tienen buen juego, con jugadores de buena técnica y que vienen derecho, pero nosotros también tenemos los nuestro. Ellos saben a quién van a enfrentar. Tenemos la valla menos vencida y con jugadores desequilibrantes que en cualquier momento pueden convertir. Ojalá sea un buen partido y que todo termine en paz", reconoció.

Para Hugo De Marco, mantener la calma será clave al igual que la inteligencia para jugar la llave de 180 minutos.

"Tomaremos nuestros recaudos. Si llegaron a este instancia es por algo. Ellos tienen jugadores que tuvieron otro roce en diferentes categorías. Pero debemos hacer mayor hincapié en nuestro juego y ocuparnos en el rival. Debemos ser inteligentes porque es una llave de 180 minutos y hay que mantener la concentración", admitió.

Comparación

El "Chueco" Ledesma comparó las formas de juego de ambos y dijo que son dos equipo frontales

"Los dos tenemos un buen poderío ofensivo. Nos caracterizamos por atacar. Nosotros tenemos muchas individualidades. Con Matías Rojas nosotros sabemos que en cualquier momento puede desequilibrar".

"Vamos a salir a buscar el partido desde el primer minuto. Intentaremos sacar una buena diferencia para el partido de vuelta. Son dos partidos y hacer goles en el primero no te garantiza nada", añadió.

"El beltranense supo jugar varias temporadas en Sarmiento y admite que jugará un partido con un tinte especial.

No lo tomo como un clásico. En Sarmiento tuvo buenos y malos momentos. Hoy tengo la cabeza puesta en Independiente y eso queda al margen. Quizás el hecho de identificarme con Sarmiento y que el rival sea Central Argentino le da un gustito especial".

Luego De Marco reveló porqué su equipo llegó a esta instancia.

"La unión del grupo y el compañerismo que hay en este plantel es esencial para haber llegado a esta instancia, pero sobre todo el nivel de juego fue muy bueno. Esta es una virtud".

Por último, Ledesma reveló qué será de su futuro.

"No gusta sentirme superado, ni me gustaría sentir malos comentarios hacia mi persona por el rendimiento. Me quiero sentir realizado, daré un paso al costado. Este año la pretemporada la hice con mucho sacrificio, levantándome a las 5 de la mañana para entrenar y luego ir a trabajar", cerró.