Para la diputada Margarita Stolbizer, Elisa Carrió "debería presentarse ante un fiscal y decir las cosas que sabe"

23/05/2017 -

La diputada nacional Margarita Stolbizer (GEN) criticó con dureza que la líder de la CC-ARI, Elisa Carrió, haya denunciado públicamente que el Gobierno le brinda protección judicial a Julio De Vido sin haber hecho una presentación ante la Justicia. ‘No es responsable’, señaló.

Carrió sostuvo que hay una orden para proteger a De Vido de las investigaciones judiciales.

La referente de Cambiemos involucró en la maniobra para defender al ex ministro de Planificación a jueces, empresarios e integrantes del oficialismo. La referente de Cambiemos exhibió su ira tras conocer que, detrás de una denuncia en su contra, hubo un presunto pago.

Según Stolbizer, la diputada Carrió ‘debería presentarse ante un fiscal y decir las cosas que sabe porque esto afecta terriblemente la credibilidad judicial’. ‘Me parece de una temeridad insostenible... No es responsable esto. Yo no tengo ningún elemento para decir las cosas que dice Carrió’, remarcó Stolbizer, aliada de Sergio Massa (Frente Renovador).

Mirada crítica

La líder de la CC sugirió anteayer que en el propio Gobierno hay quienes defienden al ex ministro kirchnerista. ‘Todo el sistema político y judicial está destinado a proteger a [Julio] De Vido. Lo cuidan porque puede hablar y comprometer a empresarios, banqueros, jueces, miembros del Tribunal Supremo... A todos. Cuando digo todos, esto incluye a algunas personas del Gobierno’, lanzó en una entrevista.

Para Carrió, ‘no puede pasar que no se condene a los corruptos, que no salgan a la luz los Kirchner, los Aníbal Fernández’. Y agregó: ‘Sin esto, no hay Lava Jato en la Argentina’.

Luego, la diputada dejó entrever su enojo con sus aliados. ‘Tengo un profundo cansancio moral, me cuesta creer en alguien’, escribió en su cuenta de Twitter. ‘Nunca creí que me podría pasar esto en un gobierno de Cambiemos’.

Respuesta

La respuesta de De Vido no se hizo esperar. El diputado nacional por el Frente para la Victoria rechazó que haya recibido una protección judicial y afirmó que ‘nunca’ podrán imputarle ‘con seriedad’ nada que lo vincule con un ‘soborno’.

‘Yo no tengo ni busco protección de nadie. Mi única protección es el afecto de mi familia, amigos y compañeros. Además, me protegen mis convicciones y mi lealtad a Néstor, a Cristina y al movimiento peronista’, señaló.