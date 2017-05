"Vemos muchos actos de violencia como los que padeció Santa Rita"

23/05/2017 -

Cientos de personas honraron a Santa Rita de Casia en su fiesta patronal, que se celebró durante la jornada de ayer en el santuario diocesano del barrio Jorge Newbery. El obispo de la Diócesis de Santiago del Estero, Mons. Vicente Bokalic, presidió la misa central en honor a la "Patrona de los Imposibles", y brindó una fuerte homilía en la que comparó el calvario que padeció Santa Rita en manos de su esposo, con la realidad que hoy viven miles de mujeres, víctimas de violencia de género.

"Santa Rita es una mujer que ha padecido mucho en su vida, ha padecido, como muchas de ustedes, queridas madres, esposas. En estos tiempos, en los que hablamos tanto del derecho de igualdad, del derecho al respeto, de la dignidad de la mujer, todavía vemos escenas que realmente denigran nuestra condición humana. Cuántas situaciones de violencia y agresión hay permanentemente en nuestro ambiente. Hemos avanzado en el conocimiento de los derechos. Desde la época deal día de hoy hemos avanzado en los estudios, pero seguimos asistiendo a tantas situaciones lamentables, tristes, que nos toca profundamente a todos, que nos conmueven", se lamentó el obispo durante su mensaje a los fieles que presenciaron la celebración.

Y agregó: "Hoy, al celebrar a esta santa, que pasó por momentos tan difíciles en su vida y en su familia, y que fue capaz de soportar los golpes de su esposo y el maltrato, hagamos como ella, confiemos en Dios porque Él puede obrar sobre las cosas imposibles. Por eso pidámosle a Santa Rita los imposibles para ustedes".

En otra parte de su homilía imploró por los niños, quienes muchas veces son testigos de los actos violentos de los adultos.

"Recemos para que renazca la paz en nuestros hogares. Para que no sigamos asistiendo a tantas escenas de violencia entre el hombre y la mujer, y de la que son partícipes nuestros niños. Estamos hiriendo a nuestros chicos, estamos dejando una marca en ellos, porque el día de mañana va a repetir la historia que han vivido como niños. Esto se graba en su corazón y necesita mucho tiempo para sanar esas heridas, porque si no se repetirá la historia. Necesitamos pedirle a Santa Rita que nos ayude, que las dificultades de la vida no nos lleven al camino de la agresión. Pidamos a ella que nos ayude a transformar estas situaciones de tanta violencia que vivimos a diario. Pidamos al Señor que nos ayude con la fuerza del Espíritu Santo a descubrir el camino".

Y finalmente sentenció: "Pensemos mucho en los niños. Aquellos que participan de escenas realmente tristes, que van a provocar heridas profundas en su corazón y las van a llevar durante toda su vida. Somos responsables de eso".