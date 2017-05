Explican cuáles son las funciones esenciales de las reservas del BCRA

Fotos MONTOS. La entidad que conduce Federico Sturzenegger cuenta con reservas por más de U$S48 mil millones.

23/05/2017 -

El economista Martín Tetaz,al ser consultado sobre la cantidad de reservas que alcanzaron los U$S48.217 millones y el uso que se les da a las mismas, señaló que ‘tienen 2 objetivos centrales: sirven para una crisis de divisas y para sostener el valor de la moneda local".

Para ejemplificar la primera de esas funciones, señaló: "Supongamos y ojalá que no sea así, pero supongamos que haya una mala cosecha de soja. Entonces, habría menos dólares genuinos. Normalmente hay un sector superavitario en dólares: El campo y otro deficitario, la industria. Entonces, lo que pasa es que el agro le da U$S 20 mil millones a la industria para que pueda trabajar".

No obstante, en la suposición de un año malo, "si un año el agro le dice a la industria no hay por una mala cosecha, entonces se detiene la industria". Sin embargo, "para que eso no suceda se tiene el ‘chanchito’ para aguantar y no parar la economía’.

Segundo objetivo

Por otra parte, ‘el segundo objetivo es sostener la moneda. Si habría una moneda donde la gente ahorra siempre en su moneda, Brasil quizá necesitaría menos reservas porque allí, la gente no piensa en dólares". Pero no sucede eso en la Argentina. "Por eso, en la medida que hay que sostener el valor de una moneda que la gente no quiere, que aún tiene alta inflación, se necesita más reservas. Si se logra bajar la inflación y se dice que no tiene sentido ahorrar en dólares, eso genera más confianza y se necesitan menos reservas’.