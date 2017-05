"Me pidió que vaya con él a dar una vuelta"

23/05/2017 -

Kevin Schwantz, campeón del mundo de 500cc en 1993, es uno de los más afectados por la muerte de Nicky Hayden. El piloto estadounidense ha revelado que el día del terrible accidente, Nicky lo había invitado a andar en bici. "Estaba corriendo cuando nos encontramos. Charlamos un rato juntos mientras volvía para el hotel. Nicky me pidió que fuera con él por la tarde a dar una vuelta en bicicleta, pero le dije que no porque no tenía mi bici de carretera", ha revelado para la Gazzetta en Italia. A continuación, cuenta lo que sintió al enterarse de la noticia. "Un par de horas más tarde, me enteré del terrible accidente. Es algo que todavía me cuesta aceptar. No estoy diciendo que sería diferente si hubiéramos estado juntos, pero quién sabe, tal vez en ese momento estábamos en otro lugar", reprodujo el diario Marca.