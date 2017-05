Freddie Mercury perdió un pie a causa del sida, según reveló Brian May

23/05/2017 -

El legendario cantante de Queen, Freddie Mercury, perdió un pie como consecuencia de su lucha contra el sida, antes de morir en noviembre de 1991 por una neumonía bronquial como producto de esa misma enfermedad, según reveló su compañero de banda, el guitarrista Brian May.

En una entrevista publicada en el diario británico The Sunday Times, el músico contó que "el problema era su pie" y aseguró que "trágicamente quedaba muy poco de él. Una vez nos lo enseñó durante la cena y dijo: ‘Vaya Brian, perdona si te he molestado enseñándote eso’. Yo le contesté: ‘No estoy molesto, excepto por haberme dado cuenta de que tienes que aguantar todo este terrible sufrimiento’", narró May.