"Mi novio me fue infiel con un hombre"

23/05/2017 -

Magalí Mora vivió una traición que jamás podría haber imaginado. Su novio, Pablo (un empresario de la noche sanjuanina, a quien había conocido en enero y con quien inició su romance a fines de febrero pasado), le fue infiel con un hombre.

"Estaba en San Juan con él y yo presentía que me engañaba. Un día aproveché que se había dormido e hice lo que hacemos todas las mujeres: le revisé el teléfono. Lo que menos pensaba era que me iba encontrar con mensajes hacia un hombre, ¡no sabía qué hacer! Estoy todavía en un estado de shock porque me presentó a su familia y compartimos un montón de momentos", confesó la joven artista.