Flor Marcasoli sería la tercera en discordia entre Fede y Laurita

23/05/2017 -

Flor Marcasoli reveló que Fede Bal intentaba revivir la relación que mantuvieron "durante el verano de Carlos Paz". "Siento que la relación con Laurita Fernández es más comercial que amorosa", disparó.

Justamente, luego de esta entrevista Laurita Fernández decidió terminar abruptamente la relación. Y Ángel De Brito, confirmó que la ex del actor fue quien puso en jaque el noviazgo: "La tercera en discordia es Florencia Marcasoli, la ex de Federico. Aparentemente, Bal nunca cortó su relación con ella. ¿Hasta cuándo? Hasta antes de ayer. Fede tuvo una relación paralela con Laura y con Flor Marcasoli".

Ángel de Brito fue el encargado de anunciar la noticia en su programa "Los ángeles de la mañana": "Hablé con uno de los dos y me contó qué pasó para que se separen. Una de las partes me dijo por qué tomó la decisión, uno dejó al otro y creo que no hay vuelta atrás".

"Ya no somos más novios", le confirmó este domingo la conductora del ciclo "Combate" al periodista. Además, la bailarina aseguró que el hijo de Santiago Bal y Carmen Barbieri la había "decepcionado".

Ángel explicó que no se trataba de una ‘joda’ o de una simple especulación a tan solo una semana del comienzo del Bailando 2017. Los campeones de 2015 fueron casi los últimos en confirmar su participación en el programa de Tinelli.

"Federico fue el que se mandó la macana", explicó el conductor. Luego, señaló que la tercera en discordia es Flor Marcasoli, una vedette que ya había tenido un affaire con el joven. "Él tuvo una relación paralela con Laura y Flor. Se vuelven a repetir las historias del pasado", agregó.

En 2016, se desató un escándalo similar cuando el hijo de Carmen Barbieri y Barbie Vélez se separaron. La actriz señaló a Laurita como la tercera en discordia. La pelea llegó a la Justicia, con acusaciones cruzadas por violencia. Este conflicto afectó a la bailarina, quien se distanció de Federico Hoppe. Recién este año, Bal y Fernández anunciaron su noviazgo de manera oficial.

Todo esto sale a la luz el mismo día de la foto de "Bailando por un sueño". Por medio de su cuenta de Twitter la bailarina expresó que ante todo prioriza su trabajo: "Asumí un compromiso con una productora y un canal, y voy a cumplir. Es mi trabajo. Pareciera la tesis para recibirse de profesional".

Momento difícil

De todos modos, en otro mensaje en dicha red social dejó entrever que está pasando por un momento personal difícil.

"Un día como hoy era un día feliz para mi. Hoy es una m...", exclamó Laurita, al recordar la misma foto, pero para la edición 2016 de la competencia de ShowMatch.

Pese a la polémica, Laurita y Fede tendrán que posar con su mejor sonrisa para la cámara de Jorge Luengo, el fotógrafo oficial de Ideas del Sur.