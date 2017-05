Miguel del Sel y un filoso análisis sobre la realidad política

23/05/2017 -

*¿VUELVE EN EL 2019?

"No sé todavía. Falta mucho para el 2019. No sé si voy a ser candidato. Mi participación en el 2011 provocó que mucha gente se haya animado a participar en política. En todos los partidos hay muy buena gente. Creo que tiene que haber una renovación y que mucha gente honesta se anime a hacerlo. De todos modos, no sé si voy a ser candidato. Por lo pronto, mi energía está puesta en MiDaChi, en volver a disfrutar de lo que hacía. Después veré. Hoy no te puedo responder por un sí o por un no. En principio, vuelvo a lo mío y después veré".

* RENOVACIÓN. "Lamentablemente, en la política, por la no participación de la gente honesta, por miedo o no sé por qué participa, siempre están los mismos. Y ese ha sido el gran error de la sociedad argentina que prefiere esconderse, enojarse, tener miedo, puá en la sobremesa o con el grupo de amigos y no ir al frente, participar y dedicarle cuatro años a la política y dar lo mejor de uno y volver a tu casa. Tenemos una clase política de algunos que se siguen presentando a candidatos cuando hace treinta o cuarenta años que viven de la política.

* IMAGEN POSITIVA DE MACRI: ¿POR LO QUE HACE O PORQUE LA GENTE NO QUIERE QUE VUELVA EL KIRCHNERISMO?

"Las dos cosas. Arrancó la obra pública. El país se está ordenando de a poco del desorden generalizado que hubo estos últimos doce años, con todas las denuncias de corrupción y un aparato deplorable que funcionó a través de la mentira, el miedo. El deseo de Mauricio es volver a tener un país normal, insertado en el mundo y con gente trabajando, con chicos en las escuelas y con una sociedad que mejore día a día. Eso lleva tiempo. La gente tiene que tener paciencia. Durante el kirchnerismo se nos mintió demasiado. La Justicia, una pieza fundamental para ordenar la Argentina, está funcionando".

* EXPECTATIVAS PARA COMICIOS DE OCTUBRE.

"A Cambiemos le va a ir muy bien. La gente ha entendido que no se puede volver atrás, no se puede volver a un grupo que saqueó la Argentina. Entonces, le van a dar crédito a un partido nuevo. Va a ser una muy buena elección de Cambiemos y se va a fortalecer en la próxima elección.

* PERONISMO Y CRISTINA. "El peronismo está dividido por donde lo mire. Algunos ni deben querer aparecer con nadie de los K. Los K se quieren hacer fuertes cuando hay nombres y apellidos que ya nadie quiere ver. Hay un peronismo que habla de la renovación y son las mismas caras que estuvieron acompañando y que fueron cómplices de los doce años que terminaron. Hay mucha mentira todavía y la gente va a saber a quién votar, a quién acompañar, pero por sobre todas las cosas la gente no tiene que tener más miedo de no votar a los delincuentes. La gente los tiene muy identificados.

* ¿LA GRIETA ES FUNCIONAL AL MACRISMO?

La grieta fue instalada por el kirchnerismo. Que el gobierno quiera mostrar todos los casos de corrupción y todas las cosas que van saltando y se van mostrando no significa agrandar la grieta sino es mostrarle la realidad al ciudadano, que algunos o muchos todavía creen que no se robaba tanto. Mostrarlo está bien y que vayan a la Justicia está bien, y que la paguen está bien y que devuelvan lo que se robaron está mejor. Eso no es agrandar la grieta. Podemos pensar distinto pero no desear diferente. Te diferencias en la política si sos un vivo de la política, un ladrón de la política.

* ¿IMAGINA PRESO A JULIO DE VIDO Y A CRISTINA?

Si se comprueba todo lo que está a la vista tienen que ir presos. Por qué va preso un pibe que roba una moto o una bicicleta o una carnicería y por qué no va a ir preso el que se robó miles de millones. Si yo era gobernador, termina mi gestión y me compré hoteles, vení con un patrullero y llevame.

* CARLOS MENEM DIJO QUE LA GENTE LE PIDE QUE SEA CANDIDATO

"Que haga lo que sienta. Yo no voy a juzgar la intención de una u otra persona. Yo creo en la renovación. Creo que hay gente muy potable para que ocupe esos cargos. Es un ex presidente. Que haga lo que él desea y si dice que la gente se lo pide y eso se verá en las urnas si la gente lo acompaña o no".

* SCIOLI Y SUS LÍOS DE POLLERA

"Está difícil la situación de Scioli. Por eso hay que cuidarse. No quiero opinar porque lo conozco a Daniel de mucho tiempo y creo que no me gustaría estar en esta situación. Creo que ha perdido credibilidad. No sé cómo va a salir de ésta.