Griselda Siciliani se fotografió desnuda en su camarín de "Sugar"

23/05/2017 -

Griselda Siciliani subió una foto hot, en la que se había dejado los zapatos y guantes puestos. Escribió en Instagram: "¡Sábado doble función! ¡Entre una y otra hacemos fotos! #Tranqui #MaestroSoyHorrible", posteó recordando la frase que Adriana Brodsky le decía a Alberto Olmedo en el sketch de "El Manosanta". ¿El autor de tan osada imagen? Ella misma lo reveló: "Foto por @nazarenomakeup y arte por @lasfotosdematy".

"No le temo al desnudo ni al porno. Soy cero pudor y una gran provocadora. Bailo desde los 8 años y con mi físico siempre me llevé de maravilla", afirmó la actriz.

No es la primera vez que la ex mujer de Adrián Suar y mamá de Margarita se atreve al desnudo total. Para las tapas de Gente, Caras y la revista Planeta Urbano realizó producciones muy audaces, mostrando sus curvas al natural. "¡Yo vivo destapada desde siempre!", disparó cuando desde las redes sociales le llovieron las críticas por su osadía. Y se rió de los comentarios que hablaban de "destape" por sus fotos en Instagram. "La sensualidad es un valor enorme! A disfrutarla. Que ningún amargo se las quite", sentenció la ex de Adrián Suar.

Griselda suele subir fotos de producciones especiales completamente desnudal