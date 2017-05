Garciarena y Paoloski, papás por segunda vez

23/05/2017 -

Sabrina Garciarena y Germán Paoloski se convirtieron en padres por segunda vez. Ayer, llegó a sus vidas Beltrán. El bebé nació por cesárea y pesó 2.974. Tanto la mamá como el niño están perfectos y continuarán internados en la Clínica Suizo Argentina.

"Este año fui la mujer maravilla. Mi hijo me dio más energía y podía con todo", manifestó Garciarena en una entrevista que brindó en plena gestación, cuando grababa "Los ricos no piden permiso".

Garciarena y Paoloski se conocieron por amigos en común y en 2012 comenzaron un noviazgo. "Eramos muy amigos de todo un grupo, y de todos por ahí él no era el más amigo. El no estaba tanto tiempo como los otros (en el grupo). Empezamos a pasar mucho tiempo juntos porque los dos nos habíamos separado. Yo lo veía como amigo y él no", detalló la actriz sobre los inicios de la relación.

En 2014 fueron padres de León, que hoy tiene 3 años.