Ariana Grande: "Estoy quebrada, no tengo palabras"

"Estoy quebrada. Lo lamento mucho desde el fondo de mi corazón. No tengo palabras". Ese fue el mensaje que publicó la estrella pop Ariana Grande después de que al menos 22 personas murieron y otras 50 resultaron heridas tras un atentado durante su recital en el estadio Manchester Arena.

broken.

from the bottom of my heart, i am so so sorry. i don't have words.