Murió Roger Moore, el actor que protagonizó a James Bond

Hoy 12:38 -

James Bond también es mortal. El actor británico Roger Moore murió hoy en Suiza a los 89 años, debido a un cáncer, según anunció su familia.

Es el primer adiós a un intérprete del agente 007. Moore, en concreto, fue Bond en siete películas de la saga. Sustituyó a Sean Connery en el papel, que mantuvo entre 1973 y 1985, siendo el actor que más veces ha interpretado en filmes oficiales al personaje creado por Ian Fleming.

El actor interpretó al Agente 007 por más tiempo. Actuó como James Bond en siete películas: "Live and Let Die" (1973), "The Man with the Golden Gun" (1974), "The Spy Who Loved Me" (1977), "Moonraker" (1979), "For Your Eyes Only" (1981), "Octopussy" (1983) y "A View to a Kill" (1985).



"Con gran tristeza tenemos que anunciar que nuestro querido padre, Sir Roger Moore, ha muerto hoy en Suiza después de una breve pero valiente batalla contra el cáncer. El amor del que estuvo rodeado en sus últimos días fue tan grande que no puede medirse solo en palabras. Sabemos que nuestro amor y admiración serán amplificados muchas veces, a través del mundo, por gente que le conoció a través de sus películas, sus programas de televisión y su apasionado trabajo con UNICEF el actor era embajador de la organización, que él consideró su mayor logro. El afecto que nuestro padre sintió cada vez que se subió a un escenario o se puso frente a una cámara le empujó a seguir trabajando con noventa años, con su última aparición en noviembre de 2016 en la escena del Royal Festival Hall de Londres. La multitud le vitoreó, dentro y fuera del escenario, haciendo temblar los pilares del edificio, situado justo a poca distancia de donde nació. Gracias Papá, por ser tú y por ser tan especial para tanta gente", es el texto íntegro del comunicado difundido por sus hijos.