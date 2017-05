Fotos El dólar cayó seis centavos a $ 16,35.

23/05/2017 -

Tras tocar su máximo histórico, el dólar cedió este martes seis centavos a $ 16,35, en agencias y bancos de la city porteña, en medio de la volatilidad financiera que genera la incertidumbre política en Brasil por denuncias de corrupción.



Como en la jornada previa, el mercado cambiario argentino operó en sintonía con la plaza brasileña, donde el dólar se depreciaba un 0,1% contra el real y el índice Bovespa cedí un 1,2%; y en sentido contrario a EEUU donde la divisa luchaba por recuperar terreno (subía un 0,2% contra las principales monedas), pese a los persistentes riesgos políticos en ese país.

En el mercado mayorista, la moneda estadounidense bajó nueve centavos a $ 16,12 y cortó seguidilla de seis alzas consecutivas debido a un mayor ingreso de divisas.

Durante la sesión, las oscilaciones y la alternancia entre alzas y bajas fueron las características destacables que además tuvo el condimento adicional de no contar con la presencia oficial en el desarrollo de las operaciones. En este contexto, el volumen operado subió un 3,3% a u$s 440 millones.

Los picos máximos se anotaron en el comienzo en $ 16,20, apenas medio centavo debajo del cierre anterior e hicieron presumir que el nivel alcanzado en la víspera iba a mantenerse en la fecha. Sin embargo, la aparición de una corriente importante de vendedores generó una baja abrupta de la cotización haciéndole tocar mínimos en los $ 16,03 al promediar el desarrollo de la sesión. Ya en la segunda parte de la jornada los precios se recuperaron y volvieron a superar la cota de los $ 16,12, un rango que con subas y bajas se mantuvo hasta el final de la fecha.

"El tipo de cambio mayorista se tomó un respiro con una corrección que si bien era esperada en el mercado, tuvo una magnitud no anticipada por los analistas", destacaron desde PR Corredores de Cambio y agregaron que "pese a la aparición de fuertes órdenes de venta en la sesión, los factores estructurales que justificaron las subas previas no han desaparecido y, por eso, no sería de extrañar que el dólar vuelva a superar en las próximas jornadas los valores actuales".

En términos locales, la sesión se desarrolló, además, con los inversores especulando que el Banco Central mantendrá la tasa del corredor de pases a 7 días en el 26,25% para enfrentar el efecto Brasil, considerando además que la inflación de la tercera semana de mayo ilusiona al Gobierno con que el IPC cierre abajo de 2%. El comité de política debe dicernir, asimismo, si esta suba del dólar es transitoria o permanente.

"Este nivel del tipo de cambio abre un escenario de retornos más atractivos en pesos con un horizonte de seis meses, lo que comienza a equiparar los retornos en dólares. Sin embargo, pareciera que los riesgos aún no se han disipado", evaluaron desde Puente.

En tanto, el dólar blue aumentó seis centavos a $ 16,28, y mantuvo por cuarta jornada consecutiva debajo de la cotización oficial, de acuerdo al relevamiento de este medio en cuevas del microcentro porteño.

A su vez, el dólar Bolsa repuntó ayer 19 centavos a $ 16,20, mientras que el "contado con liqui" saltó 29 centavos a $ 16,21.

En el mercado a futuro Rofex, donde se operaron u$s 414 millones, casi el 60% fue en "roll-over" de mayo ($ 16,20) a junio ($ 16,485) con una tasa del 21,40%TNA. El plazo más largo operado fue noviembre, que cerró a $ 17,75 con una tasa implícita de 19,7%TNA, informaron desde ABC Mercado de Cambios.

Por último, las reservas internacionales del Banco Central disminuyeron u$s 142 millones hasta los u$s 47.885 millones, el menor nivel en los últimos tres meses.